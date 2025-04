Lucía Pérez Forriol, psicóloga general sanitaria, explicó durante la inauguración del 41 Congreso de Fepace, celebrado en Alicante bajo el título 'El poder transformador de la educación, una mirada hacia los padres' las '5 claves para estar en paz contigo mismo y los ... demás«. Aseguró que los seres humanos conseguimos mantener calma cuando nos dan lo que necesitamos, »por ejemplo, cuando alguien tiene hambre lo que le calma es la comida. Pero, ¿qué necesita realmente nuestra identidad? La respuesta es el amor», afirmó contundente.

En su intervención en este encuentro confesó que diariamente llegan a su consulta pacientes que han perdido la paz. «Atiendo a madres que sienten ansiedad, que viven la vida a tope, sin parar, pero tienen una sensación de fracaso porque hacen muchas cosas, lo dan todo en el trabajo, la casa..., pero perciben que están haciendo todo a medias y no se sienten completas... y, en definitiva, se sienten solas. También recibo a hombres que no sienten paz porque están inmersos en problemas de la herencia de sus padres y tienen conflicto con sus hermanos e, incluso, recibo a jóvenes que se sienten muy mal porque no aguantan a uno de sus progenitores... Muchos me preguntan 'si me va bien en todo, ¿por qué me siento tan mal?'.

Esta psicóloga lo tiene muy claro: «No encuentran la paz porque el mayor deseo de todos es amar y sentirnos amados. La clama, sin duda, tiene que ver con el amor. Muchas personas intentan hacer muchas cosas para sentirse bien y no lo consiguen porque, aunque suene cursi -reconoció- lo que necesitamos es amar, centrar la mirada».

Aún así, destacó que todos queremos a alguien, pero advirtió que lo que hay que preguntarse es: «¿te quiero bien?». Para los que no están muy seguros de la respuesta, esta experta recomendó que hagan las siguientes reflexiones. En primer lugar, aseguró que amar es comunicar y la comunicación es intimidad. «Sin intimidad no hay amor y hace que te sientas solo. Puedo estar rodeado de gente y sentirme solo. Hay que abrir la mente, el corazón, hablar y compartir. Si no sabemos qué le preocupa a la pareja, cómo se llaman sus compañeros de trabajo, qué le ha pasado hoy a su madre... nos alejamos».

Insistió en que la intimidad es cuestión de hablar, pero también de escuchar, acoger y respetar. Descalzarse para aceptar lo que el otro nos dice y aceptar con delicadeza lo que lleva dentro y cómo es nuestra pareja. Si no lo aceptamos habrá frustración en la relación. No podemos esperar lo que no tenemos; es decir, no podemos pretender que nuestra pareja sea romántica si nunca lo ha sido. Entonces ¿de qué te sorprendes? No esperes del otro cosas que sabes que no van a llegar, porque le conoces desde hace tiempo y sabes desde el principio».

Lucía Pérez durante su exposición de «5 claves para estar en paz contigo mismo y los demás»

Apuntó, además, que amar supone renunciar. «Una madre con hijos tiene en muchas cosas que renunciar a hacer más tiempo de deporte, a hacer un curso, a quedarse un rato más en el trabajo para adelantar tareas, a ir a pádel... ¡Pues enhorabuena! -exclamó- porque eso quiere decir que has apostado por estar con tus hijos y tu familia, que es lo más valioso».

Amar, en su opinión, también supone saber perdonar, «porque todos fallamos y a todos nos fallan. Si no perdonamos y no entendemos, nos quedaremos solos. El objetivo -matizó- no es no fallar, sino crear una relación fuerte para que cuando fallemos no se rompa porque el amor está por encima de todo gracias a cómo lo hemos construido. De esta forma creamos un hogar seguro, de esos en los que cuando vas a meter la llave en la cerradura sientes paz. En definitiva, amar merece la pena y lo importante es querer, pero querer bien».