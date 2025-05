Las frases que utilizan las parejas cuando discuten y hacen que su relación sea todo un éxito

Los prestigiosos psicólogos John Gottman y Julie Schwartz Gottman, casados además desde hace más de 35 años, son mundialmente conocidos porque manejan a la perfección cómo funcionan las relaciones de pareja, saben qué es lo que suele fallar, si un matrimonio está a puertas del divorcio o si, por el contrario, puede reconducirse.

Y la comunicación en pareja es clave para que una relación tenga éxito. «En una relación sana no significa que nunca haya peleas. Las parejas pueden tener desacuerdos y seguir estando del lado del otro», explican ambos expertos. «Como psicólogos -continuan-, hemos descubierto que, en los conflictos, tu misión es permitirte ser vulnerable, es decir, convertir el ataque y la defensa en autodivulgación y apertura».

Para ayudar a hombres y mujeres a mejorar en sus relaciones personales, Gottman y Schwartz han revelado a la CNBC cuáles son las frases que puedes escuchar en las relaciones con más éxito después de haber estudiado a más de 30.000 parejas.

1 «Me siento»

Según los expertos, esta frase es fundamental utilizarla cuando uno necesita ayuda para expresas sus emociones en el momento. En vez de gritar, utilizar palabras malsonantes o mostrarte furioso, lo mejor es usar frases tipo «Por favor, dilo con más suavidad», «Eso que dices hiere mis sentimientos», «Parece que soy la única culpable, ¿puedes decirlo de otra manera?», «Siento que no me entiendes en este momento»...

2 «Necesito calmarme»

Cuando ves que la discusión con tu pareja no va por buen camino y empiezas a sentirte desbordado o necesitas un momento de calma, lo mejor que se puede hacer es decir «Lo que necesito es tu apoyo», «Escúchame ahora mismo e intenta comprender». «¿Me das un abrazo?», «Esto es importante para mí. Por favor, escúchame», «Retiro lo dicho» o similares.

3 «Lo siento»

Ambos psicólogos recuerdan que no pasa nada por pedir disculpas. Para lograrlo, puedes valerte de las siguientes frases: «Mi reacción fue desproporcionada. Lo siento», «La he cagado», «Déjame intentarlo de nuevo», «Quiero hacerlo mejor contigo pero no sé cómo» o «¿Cómo puedo mejorar las cosas?».

4 Frenar

Si te sientes desbordado y necesitas un descanso, dile a tu pareja: «Por favor, paremos un momento», «Empecemos de nuevo», «Dame un momento. Ahora vuelvo», «Me siento abrumado. ¿Podemos hacer una pausa y hablar de otra cosa?», etc.

5 Llegar a un acuerdo

Los expertos explican que cuando quieras validar a tu interlocutor o acercarte a él, frases tipo «Estás empezando a convencerme», «Estoy de acuerdo con parte de lo que dices», «Nunca me lo había planteado así», «Creo que tu punto de vista tiene sentido» o «Vamos a llegar a un acuerdo» son un acierto

6 Mostrar aprecio

En toda discusión de pareja, nunca está de más demostrar el aprecio hacia la otra persona para reparar el daño causado y añadir cierto toque positivo a la situación con frases como «Te quiero», «Te comprendo», «Una cosa que admiro de ti es...», «Este no es tu problema, es nuestro problema», «Gracias por...» o «Entiendo lo que quieres decir»

Frases que evitan daños mayores

Todas estas oraciones que proponen los expertos, «utilizan un lenguaje de reparación y colaboración», cuya eficacia ha sido probada para calmar la escalada de un conflicto. «Es algo que cualquiera puede aprender a hacer», subrayan.

«Piensa que reparar o enmendar es una herramienta como cualquier otra que hace que la conversación cambie por completo y tienda hacia lo positivo. Conviértelo en tu objetivo y trabaja en equipo para abrirte al otro», explican John Gottman y Julie Schwartz.

«El remedio más directo y básico es la disculpa directa ('lo siento') -continuan- pero también se puede hacer mediante la empatía o validación diciendo ('Entiendo cómo te sientes') pero también con la admiración ('¿Sabes lo que realmente aprecio de ti? Lo mucho que te importan nuestros hijos. Estamos en desacuerdo sobre qué colegio elegir, pero me encanta lo mucho que te importa que tengan una buena educación')».

«Recuerda que lo que determina el éxito o el fracaso de una relación es cómo responde cada uno a la hora de reparar el daño causado», concluyen.

Más temas:

AD ABC