El rasgo que debes inculcar a tus hijos para que tengan éxito y que «la mayoría de la gente» no tiene

Justo en estos momentos en los que los hijos han acabado los colegios, han hecho la selectividad, han llegado a casa con las notas, etc. es un buen momento para seguir trabajando con ellos la comunicación y hacerles saber que la cultura del esfuerzo juega un papel fundamental en su vida.

Al menos, esta es la tesis que defiende Mark Cuban, un empresario estadounidense de éxito cuyo patrimonio es de más de 5.100 millones de euros, según Forbes. Para el multimillonario, las personas de éxito comparten un rasgo que «la mayoría de la gente» no tiene y, además, es «la única cosa en la vida que puedes controlar».

«Se trata del esfuerzo», dijo Cuban, de 64 años, en un vídeo publicado en LinkedIn y del que se hace eco el medio CNBC. «Y estar dispuesto a hacerlo -continua- es una enorme ventaja competitiva porque la mayoría de la gente no lo hace».

Esforzarse, dice, supone ir más allá de lo básico o lo evidente para resolver problemas, cumplir con las responsabilidades propias de tu trabajo e incluso tomar partido cuando ni si quiera te lo pidan o sean cuestiones que no te atañen directamente.

Para el empresario, es fundamental tener iniciativa y agotar todas las opciones posibles para poder encontrar soluciones. «Hay algunas personas que si les dices que hagan A, B y C, harán A, B y C y no sabrán que existen D, E y F», explica Cuban. Por ello, se muestra muy claro: «Quienes no sean capaces de ir más allá, que no soliciten trabajo conmigo».

Las declaraciones del empresario se producen en un momento en el que EE.UU. está viviendo la «renuncia silenciosa», es decir, los empleados del país se quejan de las malas condiciones laborales y de que apenas tengan posibilidades de ascender. Por eso, la gente se limita a hacer su trabajo.

Esta situación es muy similar a la de España. Según el informe 'Jóvenes universitarios y empleabilidad', elaborado por Randstad y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el 56% de los jóvenes cobra menos de 1.000 euros al mes en su primer empleo. Este escaso salario está también verificado por el informe de Fundación la Caixa 'Evolución de la precariedad laboral de los jóvenes en España entre los años 2008 y 2018': los sueldos del 50% de los titulados universitarios con empleo no llegaban a ser ni de mileurista.

La precariedad laboral es una realidad en el mercado español. El empleo juvenil ha experimentado un aumento de la temporalidad, la parcialidad involuntaria y los bajos salarios. De hecho, España duplica la media europea de paro juvenil con casi medio de millón desempleados.

Aún así, los jóvenes están muy formados. Recientemente, David Matas, uno de los jóvenes con mejor nota en selectividad, declaraba a este periódico que sus padres le han inculcado «desde niño la cultura del esfuerzo».

La tesis de Cuban, sin embargo, es fundamental tenerla presente y que los progenitores se la inculquen a los más jóvenes teniendo en cuenta el informe 'El futuro de los trabajos' (2020), realizado por el Foro Económico Mundial. Y es que, según los expertos, quienes formen parte del mercado laboral tendrán que tener una serie de habilidades imprescindibles para el año 2025 y son, según este orden: pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis y creatividad, originalidad e iniciativa.