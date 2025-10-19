Suscribete a
Disciplina positiva

Lee Lima de @Babytribu revela los secretos de la crianza positiva sin gritos: «Se puede educar desde otra posición»

Más allá del castigo y el premio, este sistema explora qué herramientas efectivas existen para guiar a tus hijos sin recurrir al autoritarismo

Así ayuda la disciplina positiva a dejar de actuar como padres bomberos ante un mal comportamiento

¿Eres una madre cocodrilo? Claves para averiguarlo

ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

«No te aguanto más»; «siempre igual, ¿por qué no puedes hacer caso, estás sordo?»; «si sigues así, te quedas sin tablet»... Son el tipo de frases que, según Lee Lima, más conocida como @Babytribu en instagram, «se dicen cuando un padre siente que ... nada funciona y acaba perdiendo la paciencia porque sientes que has probado de todo, pero terminas gritando o castigado».

