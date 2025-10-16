Suscribete a
Koldo García llega al Supremo con una mochila con ropa por si el juez decretara su ingreso en prisión

Una psicóloga advierte: «Cuando un adulto grita, el niño no escucha… simplemente intenta protegerse»

Esto es lo que pasa en el cerebro del niño cuando esto sucede

La sorprendente reflexión de una psiquiatra infantil: «A veces los niños salen bien a pesar de los padres»

Carlota Fominaya

Madrid

Que un adulto pierda los nervios con un menor es algo más habitual de lo que parece pero, ¿qué pasa en el cerebro de un niñocuando un padre grita? Parece evidente que en una situación así el adulto está desregulado, pero es importante ... saber qué pasa al otro lado.

