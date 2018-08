«El daño que le está haciendo mi ex a mi hija es irreparable» Carlos Salgado, pardre de una niña secuestrada por su madre, explica la dura lucha que realiza para intentar traer a su hija de vuelta a España

María Lozano

Carlos Salgado es uno de los padres que ha sufrido el secuestro de su hija. Hace dos años que la madre se llevó a la niña de 8 años a Kirguistán, antigua república soviética de Asia Central, de donde es originaria la mujer. «Cuando mi ex empezó a incumplir el régimen de visitas tuve la certeza al 100% de que la iba a secuestrar. Fui al juzgado y puse una denuncia. Lo que no sabía era que el juzgado no iba a hacer nada durante los nueve meses que transcurren desde que puse la denuncia hasta que mi ex se llevó a la niña. Eso fue lo que más me sorprendió. Hasta cuatro veces lo dije al juzgado y ni siquiera me contestaron ni aceptaron reunirse conmigo», explica.

El 12 de septiembre de 2016, cuando la ex mujer se llevó a la menor, Carlos Salgado puso una denuncia en la Policía y no se la admitieron. «Me dijeron que estuviera tranquilo. Más tarde tuve la suerte de encontrar a un agente que me tramitó la denuncia y comenzó la investigación. Averiguaron que mi ex ha salido del país y dijeron que ya no era competencia suya».

«Cuando estaba desesperado esperando que el juzgado hiciera algo, contrato un detective para que encontrara a mi hija. La búsqueda dio sus frutos y dieron con ella» Carlos Salgado , Padre de una niña scuestrada por su madre

«Cuando estaba desesperado esperando que el juzgado hiciera algo, contraté un detective para que encontrara mi hija. La búsqueda dio sus frutos y dieron con ella». Con la orden de detención internacional en su poder y a la espera de que el juez emitiera la requisitoria, Carlos Salgado viajó a Kirguistán. «Al intentar salir por la frontera, nos detuvieron, nos pidieron un visado de salida y me empezaron a hacer preguntas. Aunque yo les demostré que soy el padre, que tengo la custodia, todos los derechos legales a favor, que mi hija es española y yo también, no me dejaron salir del país y me retuvieron. A partir de ahí, me conviertí en el malo».

«Mi hija lleva casi dos años secuestrada, los juzgados han dejado morir el tema y me han destrozado la vida. Han secuestrado a la niña y quien se supone que me tenía que proteger no lo ha hecho en absoluto. Mi vida no vale nada desde que perdí a Carolina».

Han pasado ya tres jueces distintos por el caso de Carlos Salgado, «el primero no hizo nada para evitar el secuestro; el segundo durmió el caso totalmente, emitió la orden de detención 6 meses después cuando la podía haber emitido en el momento; y la jueza actual quiere archivar el caso. Me siento totalmente vilipendiado por la justicia española».

«Mi esperanza de traer a Carolina de vuelta prácticamente se ha desvanecido», declara Salgado. Continúa esperando a que el juzgado emita la requisitoria y espera también poder recuperar el contacto con su hija, saber dónde y cómo está y poder visitarla. «La niña está creciendo sin mí. El daño que le está haciendo mi ex a mi hija es irreparable. Le ha destrozado la vida a la niña, me la ha destrozado a mí y se la ha destrozado a ella misma también».