Ramona, 84 años: «Mis amigas me preguntan que cómo es posible que tenga este cuerpazo y esta salud»

Una delicada situación personal llevó a esta jubilada a hacer entrenamiento de fuerza. Hoy es un ejemplo para muchos

Las mancuernas forman parte del entrenamiento de Ramona Gorraiz, siempre guiada por Ainara Chocarro
Ana I. Martínez

MADRID

Ni Ramona Gorraiz (84 años), jubilada, ni Ainara Chocarro (24), entrenadora personal y nutricionista, pensaron jamás que el destino les tenía preparada una sorpresa: unirlas. Los sesenta años de diferencia que les separan no ha sido impedimento alguno para que ambas hayan decidido ... unir su experiencia y conocimiento para lanzar un claro mensaje a la población sénior: el ejercicio de fuerza es vital, con independencia de la edad que uno tenga.

