'El sentido de la vida', el próximo debate de ABC y Fundación la Caixa

El próximo miércoles 12 de noviembre se celebrará la jornada 'Hablemos de sentido y propósito de vida', un espacio creado por Fundación «la Caixa» en colaboración con ABC para reflexionar y dar respuestas a estas cuestiones que inquietan a las personas en ... sus diferentes etapas vitales y que, en la mayoría de las ocasiones, se acentúa con la madurez.

El evento, que será moderado por la periodista Laura Peraita, jefa de la sección ABC Familia, tendrá lugar en CaixaForum Madrid -Paseo del Prado, 36- y contará con la presencia de Javier Yanguas, psicólogo, gerontólogo y director científico del Programa de Personas Mayores de la Fundación »la Caixa», especialista en cómo promover un envejecimiento activo con significado y participación social. Además es autor de 'Cuando los volcanes envejecen', un libro en el que habla de manera muy personal sobre los valores del cuidado.

Le acompañarán sobre el escenario Rosa María Calaf, periodista que ha recorrido el mundo como corresponsal de TVE. Su mirada global y su sensibilidad hacia otras culturas ofrecerán un enriquecedor testimonio de cómo se vive el paso del tiempo y se perciben la madurez y el valor de la experiencia en otros rincones del planeta.

Igualmente, Soledad Puértolas, escritora y académica de la Real Academia Española, cuya obra literaria ha explorado con profundidad grandes temas humanos, como la identidad, el tiempo, la pérdida o el sentido, ayudará a entender a los asistentes cómo la creatividad y la narración pueden ser caminos para dar sentido a lo vivido.

Para visualizar este encuentro, que empezará a las 11 de la mañana y finalizará a las 13 horas, es necesario inscribirse en CaixaFoum.