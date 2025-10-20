La 'gordofobia' en primera persona: la medallista olímpica Paula Leitón y la dureza de «los ataques contra el cuerpo de la mujer»

Ha hablado alto y claro sobre cómo sufrió los insultos y los ataques constantes contra su físico al hacerse con la medalla de oro en los JJ OO de París, en 2024. Paula Leitón, campeona de waterpolo, tras alzarse con ese primer puesto ... en la competición, se vio en el punto de mira de todos los focos y numerosos usuarios de redes sociales comenzaron a proferir insultos en relación a su cuerpo. Fue duro, según ha compartido con Sonsoles Ónega, porque era «el mejor momento de mi carrera, tras ganar un oro olímpico, pero luego entendí que es que era fácil meterse conmigo e iban a hacerme daño. Sin embargo, han conseguido todo lo contrario». Lo ha comentado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha dejado claro que desde aquello ha visto claro otra de sus metas en la vida: «Ayudar a esas mujeres que sufren 'gordofobia', como a mi me ha pasado y me sigue pasando».

Leitón ha desvelado como lo vivió de primeras. Llegó a España de los juegos y se fue de vacaciones, trató de desconectar del móvil, pero le fueron llegando comentarios y notificaciones. «Necesitaba descanso y bueno, al ver qué estaba sucediendo y leer comentarios y opiniones que solo hacían atacarme por mi aspecto físico, lo entendí, que debía utilizar lo que me había pasado para ayudar a todo el mundo y ser un altavoz». Así lo ha hecho, tanto a través de sus apariciones en medios de comunicación como en sus perfiles en plataformas sociales y ahora con un libro que acaba de publicar, 'XXL'. «Esa es mi talla, esa soy yo, y me gustaría desmitificarlo, porque es una talla más, de tantas. Se sigue hablando de cánones de belleza de tipos normativos, y cuando aparece alguien como yo se sale de la norma, somos no normativos, y no debería ser así. Cada uno ha de encontrar su sitio en el mundo», ha sentenciado.

Sonsoles Ónega le ha preguntado si ha aprendido a mirar para otro lado, a hacer oídos sordos. Ella ha afirmado contundente: «Se puede, claro que se puede. Hay que ignorarlo. Lo que quieren es repercusión y lo más importante es quitársela. Sobre mi ya no la tienen».

Ha lanzado un mensaje de ánimo a quienes sufren de 'gordofobia': «Tienes que hacer las cosas para ser tu mejor versión pero por ti misma, no porque nadie te lo diga, no por los demás. Lo más importante ha de ser cómo te ves tú. Cuando te miras al espejo esa eres tú y trabajas para avanzar. Así que solo hay que aprender a quererse y dejar de lado esos insultos y ataques que solo hablan de quienes los lanzan».