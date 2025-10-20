Suscríbete a
La 'gordofobia' en primera persona: la medallista olímpica Paula Leitón y la dureza de «los ataques contra el cuerpo de la mujer»

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024, la joven sufrió en primera persona la 'gordofobia', con numerosos insultos en redes por su físico: «Entendí que lo que me había pasado debía servir para ayudar a otras personas que estaban como yo».

Maria Sánchez Palomo

Ha hablado alto y claro sobre cómo sufrió los insultos y los ataques constantes contra su físico al hacerse con la medalla de oro en los JJ OO de París, en 2024. Paula Leitón, campeona de waterpolo, tras alzarse con ese primer puesto ... en la competición, se vio en el punto de mira de todos los focos y numerosos usuarios de redes sociales comenzaron a proferir insultos en relación a su cuerpo. Fue duro, según ha compartido con Sonsoles Ónega, porque era «el mejor momento de mi carrera, tras ganar un oro olímpico, pero luego entendí que es que era fácil meterse conmigo e iban a hacerme daño. Sin embargo, han conseguido todo lo contrario». Lo ha comentado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde ha dejado claro que desde aquello ha visto claro otra de sus metas en la vida: «Ayudar a esas mujeres que sufren 'gordofobia', como a mi me ha pasado y me sigue pasando».

