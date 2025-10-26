Suscribete a
ABC Premium

Adarsh Kumar, premiado como 'el mejor estudiante del mundo', y una generación que está reescribiendo la educación

Desde una escuela rural en la India, un aula en Lanús y una comunidad en Corrientes, tres historias prueban que no hace falta esperar a que el sistema cambie: «Tu visión importa, aunque al principio nadie te apoye»

«Mi profesor me tiene manía»: un informe indica si existe sesgo al poner nota a los alumnos en España

Adarsh Kumar, 'el mejor estudiante del mundo' preparando un taller en India
Adarsh Kumar, 'el mejor estudiante del mundo' preparando un taller en India Cortesía de Global Student Prize chegg-org
Alexia Columba Jerez

Alexia Columba Jerez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Qué tienen en común un joven que caminó kilómetros para encontrar una conexión a internet en la India, una estudiante argentina que diseñó unas gafas inteligentes para personas sordas y un adolescente que coescribió una ley en su país antes de terminar la ... secundaria?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app