Este es el examen más difícil del mundo: exige 12 horas de estudio diarias

En estas fechas en las que los conocimientos de los estudiantes españoles se ponen a prueba y comparten sus dudas sobre su futuro, es también cuando se realiza el 'gaokao' que es conocido como el examen más difícil del mundo, donde hacer trampas se castiga con siete años de prisión. Lo cierto es que no es gratuito decir que es un todo o nada que se realiza durante dos o tres días, dependiendo de la región de China en el que se haga. Una prueba de fuego para los alumnos que pueden haber estado estudiando una media de 12 horas diarias durante años. Al fin y al cabo, «la vida no está completa sin hacer el 'gaokao'», afirmaba a EFE Wang Xin, una adolescente de 18 años. El desafío de la enseñanza, en general, es que la educación es un proceso, pero vivimos en una época de resultados.

«Cada vez que se necesita una revolución en la educación solo conseguimos un nuevo currículum» Lawrence A. Cremin Historiador

Yong Zhao, profesor en la escuela de Educación de la Universidad de Kansas y autor del libro 'Quién teme al gran dragón malo: por qué China tiene el mejor (y peor) sistema educativo del mundo', señala a ABC que «esta prueba tiene un poder significativo, determinista por así decirlo, sobre el futuro de un estudiante». 

José Badal, profesor emérito y doctor en Física de la Universidad de Zaragoza, conoce esta prueba de primera mano y nos explica que «hay que tener en cuenta que China tiene millones de habitantes, y el poder acceder a un puesto en la universidad le abre a uno las puertas de par en par de la sociedad y es un aval para la vida del joven. Por eso es esencial para ellos tener estudios superiores». Y el 'gaokao' es una rara oportunidad para conseguir ascender socialmente.

'Batalla del porvenir' por 750 puntos

El vocablo chino 'gaokao' no en vano por todo lo dicho, se traduce por 'batalla del porvenir'. Y los jóvenes estudian como locos en un régimen extenuante. Badal matiza que todo esto supone una carga emocional y psicológica tremenda para el estudiante- como también para los padres y los profesores- en el que la competitividad es extrema, ya que se pueden presentar 10 millones de jóvenes, todos buscando una nota que se acerque a la deseada puntuación máxima, 750 puntos.

Las universidades más prestigiosas piden una puntuación superior a 500. Y especifica que «los aspirantes saben que solo el 10% de una clase logrará ir a una universidad de renombre y conocen los riesgos. En cambio en España si uno no aprueba, lo hará en septiembre, cosa que allí no ocurre. Pero una selectividad como la de aquí donde pasan más del 90%, ya me dirá qué es lo que selecciona».

Para muchas familias chinas su importancia es tal que se convierte en una carrera que empieza desde los primeros años de vida de su hijo. Si eligen una buena guardería, entrarán en un buen colegio e instituto que les permitirá tener el mejor entrenamiento para el 'gaokao'. El país en muchos aspectos se paraliza esos días, la vigilancia es máxima, y las familias van a rezar a los templos.

El Gobierno pide a todos que durante esos días se minimicen los ruidos en las casas para que los estudiantes puedan repasar y se colocan ambulancias a la salida de los centros de examen «más que para los chicos, en realidad son para los padres que sucumben por el nerviosismo. Hay que tener en cuenta que las distancias de allí no son las de aquí, entonces llegan de muy lejos con la ilusión de que sus hijos progresen y se examinen en la capital», describe Badal.

Todo ese esfuerzo se ve recompensado para ellos porque se traduce en que los estudiantes de las mejores universidades consiguen cobrar en su primer año de trabajo 10.000 yuanes, unos 1.300 euros, lo que quintuplica el sueldo medio de China.

En este panorama, el profesor Badal indica que el 93% de los suicidios de estudiantes se atribuye a la ansiedad que el 'gaokao' provoca. De ahí que incluso se habilite una línea telefónica de ayuda psicológica para las familias. En China esta prueba comenzó en 1952, se suspendió entre 1966 y 1976, durante la Revolución Cultural de Mao Zedong y se recuperó en 1977. Este periodo de exámenes incluye preguntas de chino, matemáticas y un idioma extranjero. Además, el alumno puede elegir entre otros temas como historia, política, biología, física o química.

Una única carta

Cada provincia del extenso territorio chino puede elaborar su propia versión del examen. También se consiguen puntos adicionales si el estudiante pertenece a una minoría étnica o son emigrantes o hijos de un soldado. Y mientras, en nuestro país la selectividad es la media entre las notas del expediente de Bachillerato y los resultados de la EvAU, en China, en cambio solo se tiene en cuenta el resultado del 'gaokao'.

Por eso el hermetismo es máximo y para evitar que se hagan trampas se pueden ver drones recorriendo las salas de examinación. Hay cámaras en las clases, detectores de metales y equipos para bloquear las señales de teléfonos. La policía traslada los exámenes una vez terminados vigilados por francotiradores. Y el personal que participa en el proceso de revisión queda aislado durante el proceso, igual que los que han elaborado o impreso los exámenes. Asimismo, no se conoce sus identidades porque se considera un secreto de Estado.

Si bien para muchos el 'gaokao' pone en evidencia una absoluta meritocracia, porque como describe Zhao para la sociedad china es el único enfoque «justo» porque todo el mundo tiene una oportunidad. Pero como recuerda Badal «no deja de ser un sistema de evaluación en el que los estudiantes de las familias más pudientes tienen más opciones de superarlo», poniendo en desventaja a las familias de zonas rurales.

Hasta altas horas de la noche pueden verse aulas y academias de China repletas de estudiantes efe

Los más adinerados pueden permitirse que sus hijos estudien en el extranjero y evitar así tener que pasar el 'gaokao'. Para algunos muestra una cultura del esfuerzo que China exhibe como propaganda, mientras que para otros revela las grandes dificultades de ascenso social que realmente existen.

Hay mucho en juego y se forman auténticas mafias que venden artefactos para hacer trampas o hay familias que pagan a estudiantes habilidosos que suplantan al alumno el día de la prueba. Por eso la agencia estatal de noticias Xinhua informaba de seis profesores que fueron condenados a penas de entre un año y 26 meses de cárcel por montar una trama para «soplar» las preguntas a los aspirantes. De ahí que los examinadores comprueben sus huellas dactilares o usen reconocimiento facial. Y es que para la mayoría no se trata solo de acceder a la educación superior, sino a la mejor universidad.

Además, las academias particulares practican una disciplina militar para la preparación del 'gaokao' y tienen un nicho de negocio muy lucrativo que ronda los 7.000 euros por alumno. Las preguntas del 'gaokao' pueden resultar algunas de ellas chocantes, y las de la rama humanista resultan más abstractas, son del tipo: ¿tienen color las alas de la mariposa?» o «¿a quién admiras más, a un investigador de biotecnología, a un ingeniero técnico o a un fotógrafo?».

Estas son algunas preguntas del 'gaokao', ¿lo aprobarías? 1. Escribe un ensayo de no menos de 700 palabras sobre alguno de los temas siguientes:

a) Hay varios héroes en la historia china que son ejemplo a seguir. Por favor escribe un ensayo titulado Si me dieran la oportunidad de pasar un día con mi héroe.

b) ¿Por que objeto abrigas una «pasión profunda en el alma»? Escribe sobre una planta, un animal o un utensilio

2. Elige una de las siguientes preguntas para responder en 150 palabras o menos:

a) Analiza a un clásico chino

b) Escribe un poema en «círculo»

3. Por favor escribe un ensayo sobre lo siguiente:

¿Quién crees que es la persona más prestigiosa? ¿Un biotecnólogo que dirige a su empresa en el mundo de las investigaciones internacionales, un soldador común que se ganó la fama internacional con su trabajo o un fotógrafo al que aplauden por una serie de fotos?

4. Tras los intentos fallidos de una chica para disuadir a su padre de hacer llamadas telefónicas mientras conducía por una autopista, ella llamó a la policía. La policía llegó y aleccionó al padre. A ello siguió una oleada de indignación social. Por favor, escribe una carta de no menos de 800 palabras a la hija, al padre o al agente de policía con base en la información proporcionada.

5. Todos tenemos dureza/ternura en nuestro corazón. Lograr la armonía interior depende de cómo equilibres la dureza con la ternura. Por favor, elige un enfoque y escribe un ensayo al respecto de 800 palabras o más.

6. Una persona honesta puede no ser inteligente, pero una persona inteligente puede no tener sabiduría auténtica. Por favor, escribe un ensayo de no menos de 800 palabras al respecto.

7. Después de subir a un autobús, un niño le pidió al conductor que esperara a su madre. Pasó un minuto y la madre no llegaba. Los pasajeros se quejaron ruidosamente y el niño empezó a llorar. Cuando la madre finalmente llegó al autobús, todos callaron. Ella es una mujer con discapacidad. Escribe un ensayo de 800 palabras o más basado en la información proporcionada.

Alex Beard, autor del libro «Otras formas de aprender», ha dicho a los medios que un estudiante de 15 años en Shanghái está de media tres años más avanzado en matemáticas que uno de Europa; y año y medio más avanzado en ciencia. «Cuando entramos en primaria, nos empiezan a hacer exámenes. Cinco minutos para 50 preguntas», explica Leonora Chu en su libro 'Pequeños Soldados'.

Con pruebas tempranas de lógica matemática como:

¿En qué plaza está aparcado el coche?, un problema que los niños de primaria deben resolver en segundos

Para Badal en España todavía hay mucho que hacer, la selectividad es más laxa y los que la pasan tienen un bajo nivel de conocimientos. La solución sería encontrar un modelo a medio camino entre ambos ejemplos. Pero el problema muchas veces como decía el historiador Lawrence A. Cremin es que cada vez que se necesita una revolución en la educación solo conseguimos un nuevo currículum.