Dictan auto de sobreseimiento en el caso del cómico que se mofó de las mujeres con síndrome de Down

El Juzgado número 30 de Madrid ha dictado un auto de sobreseimiento libre en el caso del cómico David Suárez por el caso del tuit donde se mofaba de las mujeres con Síndrome de Down. El mensaje, publicado entonces por el humorista en la red social de Twitter decía así: «El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down».

Suárez fue denunciado por Ramón Pinna, el padre de una niña de cuatro años con síndrome de Down , ante la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid. El progenitor tuvo conocimiento el pasado viernes de que la denuncia de la Fiscalía había dado lugar a la inoación de las diligencias previas 1960/19 por el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid. Pero, según fuentes cercanas al caso, el Juzgado número 30 ya ha dictado un auto de sobreseimiento libre por estos hechos .

Pinna aclaró entonces que, aunque no le correspondía decidir, ni siquiera valorar, si dicha acción es delito, lo que sí le correspondía, como a cualquier ciudadano, era «poner en conocimiento de jueces y fiscales este tipo de comportamientos lesivos contra la sociedad para que decidan ellos si hay o no delito».

El tuit lo lanzó el cómico el pasado 18 de abril y provocó un aluvión de críticas y un rechazo social manifiesto. De hecho, fue reprobado abiertamente por varias personalidades públicas, como los periodistas Hermann Tertsch y Emilio Pineda, la actriz Itziar Castro, el «disc-jockey» Albert Neve o Iván Madrazo, exconcursante de «Gran Hermano 10».

En base a ello, y ante las duras críticas proferidas contra el humorista, muchas de las cuales pedían su «despido inmediato» de los medios de comunicación, Prisa Radio decidió prescindir de él como colaborador del espacio de Dani Mateo . Suárez se lamentaba así en un comunicado: «Soy cómico. Y mi género es el humor negro, un género pedregoso, que transita muchas veces carreteras complicadas, que trata temáticas sensibles y que juega a poner sobre la mesa todo aquello de lo que nadie quiere hablar . No es un humor que le guste a todo el mundo. Ni tiene porqué. Pero mi intención nunca ha sido ir contra las minorías, ni contra las víctimas».

La carta viral

El padre denunciante aprovechó el suceso para escribir una carta que se hizo viral casi de forma inmediata, donde reconocía lo bien que le venía todo esto para explicarle a su hija, con síndrome de Down , «lo que es la estupidez». En la misiva recordaba el texto exacto del ofensivo tuit de Suárez , que decía así: «El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down», y pasaba a explicar varias «confidencias».

«La primera, obviamente, tiene que ver con la generación excesiva de saliva que, efectivamente, está ligada a complicaciones neuro-motoras en niños con alguna discapacidad intelectual.

No me extiendo más en detalles porque dudo de mi capacidad para ajustar la explicación al nivel que presumo que requieres. Sí que te anticipo el final del cuento, y es que a día de hoy con cariño y esfuerzo cotidiano –generalmente de las madres- casi se alcanza la normalización, cosa que resulta mucho más difícil de alcanzar con los síntomas propios de la estupidez en fase avanzada».

La segunda tenía que ver con la vida afectivo-sexual de las personas con discapacidad intelectual , y en concreto con la de las personas con síndrome de Down. «Verás David, quizás te resulte difícil de creer, pero el hecho de tener un cromosoma más no les resta un ápice en su capacidad para poder vivir una sexualidad plena», recordaba Pinna.

«Es cierto que quizás hay que sembrar con más paciencia en ellos esos valores que todos procuramos para nuestros hijos, de entre los que destacan el de la dignidad y la autoestima -reconocía este progenitor-. Como lo ignoras, te amplío un poquito el campo de visión para contarte que estas personas, una vez consolidan los valores, resultan mucho más estables y consecuentes que la media, y por lo tanto menos dados a la posibilidad de mantener relaciones con personas tan "sexualmente visionarias" y tan "elocuentes" como tú».

Concluia este padre hablando de «inteligencia»: «Nuestros hijos con síndrome de Down , presentan un déficit de capacidad para el entendimiento abstracto de determinados conceptos (¡ojo, que no son los únicos!) que les condiciona una transición sencilla entre lo concreto y lo general, ¿me sigues todavía?. Uno de ellos podría ser la inteligencia. Sin embargo, y no se sabe muy bien por qué motivo, estas personas están dotadas de una súper capacidad que les permite vivir la praxis de la finalidad última de la inteligencia humana: alcanzar la felicidad ».

