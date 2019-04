Actualizado 23/04/2019 a las 20:05

Hace solo unos días, el humorista gallego David Suárez, colaborador de «Yu, no te pierdas nada»,el programa que dirige Dani Mateo en Los40 Principales, se veía rodeado por la polémica después de que hiciera un chiste en Twitter acerca de una persona con síndrome de down que no gustó nada en la citada red social. «El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down», escribió.

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 18 de abril de 2019

Su mensaje no tardó en hacerse viral y fue reprobado abiertamente por varias personalidades públicas, como los periodistas Hermann Tertsch y Emilio Pineda, la actriz Itziar Castro, el «disc-jockey» Albert Neve o Iván Madrazo, exconcursante de «Gran Hermano 10». En base a ello, y ante las duras críticas proferidas contra el humorista, muchas de las cuales pedían su «despido inmediato» de los medios de comunicación, Prisa Radio ha decidido prescindir de él como colaborador del espacio de Mateo.

«Nos gusta pensar que trabajamos para crear una sociedad mejor, más justa y más entretenida. Ese trabajo lo desarrollamos basándonos en unos principios muy claros que parten desde el respeto […]. Por ello, rechazamos enérgicamente cualquier comentario o acción que atente contra esos elementales principios. Principios tan sólidos que nos mueven a asumir responsabilidades aún cuando esos comentarios o acciones no se han producido ni en nuestro programa, ni en nuestros entornos», explica en un comunicado «Yu, no te pierdas nada», que también señala que el espacio «quiere rodearse de personas que entiendan y compartan esas ideas. De no ser así, no tienen cabida en nuestro proyecto».

Desde el programa, así las cosas, especifican que «no hay cabida» para quien «no está a la altura de una sociedad» como la de hoy en día, a la que se refieren como «tolerante, diversa, abierta y solidaria». Por ello, han decidido prescindir de Suárez, que colabora también con el programa «Comedia Perpetua» de Cadena Ser.

Tras el desafortunado comentario de David Suárez en su perfil personal, compartimos contigo este mensaje de nuestros compañeros de Vodafone yu pic.twitter.com/V5qrqbLRgp — Vodafone España (@vodafone_es) 22 de abril de 2019

El humorista, además, ha sido denunciado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ante la Oficina de Delitos de Odio de la Policía. El padre de una niña con discapacidad, más allá de ello, ha escrito una carta dirigida a Suárez que se ha hecho viral. Hasta hace poco más de dos años, Suárez también colaboraba frecuentemente en «Late motiv», el programa diario que presenta Andreu Buenafuente en #0, el canal exclusivo de Movistar+.

El silencio de Dani Mateo

Hasta el momento, Mateo no se ha pronunciado acerca de lo sucedido con el comediante, aunque no hay que olvidar que el presentador fue duramente criticado hace solo unos meses por sonarse los mocos con la bandera de España en un «sketch».

No es la primera polémica de este tipo en la que se ve inmerso Suárez, cuyo ácido humor sobre temas de lo más sensibles, como el cáncer, ha estado en más de una ocasión en el ojo del huracán. El pasado año, tanto él como su compañero Antonio Castelo, hoy parte de «Todo es mentira», el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, fueron acusados por varias mujeres de haberlas enviado imágenes de carácter sexual.

Lo sucedido con Suárez es otra mala noticia para «Yu, no te pierdas nada», duramente castigado por la última oleada del Estudio General de Medios. Según los datos del EGM, el programa cuenta a diario con 610.000 oyentes, lo que supone una bajada de 102.000 seguidores en los últimos cinco meses, el 14,3%.