Los trajes de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para los actos de día de los Premios Princesa de Asturias

Día intenso para los Reyes y sus hijas en Oviedo, que esta tarde se viste de gala para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Tras el concierto de ayer, hoy se celebran diversas audiencias en el hotel de la ... Reconquista. Para esta cita, de nuevo la Familia Real ha optado por ofrecer una imagen de unidad, eligiendo todos el mismo vestuario: el traje sastre. En perfecta sintonía, cada uno lo ha llevado en un color. El Rey Felipe VI eligió un traje en gris marengo, la Reina Letizia también optó por ese tono pero más claro, la Princesa Leonor se decantó por un modelo en azul marino, y la Infanta Sofía, en rojo. Como curiosidad, los cuatro han llevado el mismo modelo de blazer, cruzada.

El traje de la Reina Letizia es de Mango de la temporada pasada. Se trata de un 'dos piezas', formado por una americana cruzada con doble botonadura y ligeramente 'oversize' y unos pantalones anchos, confeccionado en lana gris. Lo ha combinado con una blusa negra de escote redondo. Como calzado, ha elegido los babies Paula de Sézane en color negro. Se trata de unas merceditas destalonadas de tacón bajo y ancho con dos tiras, que están a la venta en la web de la firma por 155 euros.

Los cuatro han elegido el traje sastre. EP

La Princesa Leonor también ha rescatado uno de los trajes sastres que tiene en el armario, y que estrenó hace solo unas semanas en su visita a Navarra. Se trata de un modelo de Boss en azul marino decorado con una discreta raya diplomática. Destaca por la chaqueta cruzada con un solo botón y el pantalón ancho. Debajo llevó la tercera pieza del traje, un chaleco. Lo combinó con bailarinas en el mismo tono. Como complementos, llevó unos pendientes de aro dorado, y el anillo Gravity de PDPAOLA, una pieza de plata de ley con baño de oro de 18 quilates, que representa dos gotas fluidas. En la web de la marca tiene un precio de 99 euros.

Detalles de los looks de la Reina y sus hijas. GTRES

La Infanta Sofía ha sido la única de las tres que sí ha estrenado traje. Se trata de un modelo de Tommy Hilfiger, en un favorecedor rojo intenso. Pertenece a una colección cápsula llamada 'The Sofia Capsule', diseñada por la influencer Sofia Richie Grainge. Es un dos piezas formado por una blazer cruzada de doble botonadura, con botones dorados, diseño 'oversize' y pantalón fluido. Está disponible en la web de Zalando, la chaqueta tiene un precio de 399,95 euros y el pantalón, 195,95 euros.

Al igual que su hermana, ha optado como calzado por unas bailarinas destalonadas, en color beige. Y en cuanto a las joyas, de nuevo ha llevado el anillo de su madre, de Karen Hallam, una pieza artesanal que la Reina Letizia lució durante varios años hasta que estrenó el anillo de Coreterno.

Madre e hijas han optado por el mismo peinado: melena suelta y lisa, y por maquillajes naturales, con pieles luminosas, mirada realzada a base de máscara de pestañas y labios ultra brillantes, excepto la Infanta Sofía que lució un labial mate y de color más intenso.