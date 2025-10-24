Suscribete a
Los trajes de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para los actos de día de los Premios Princesa de Asturias

De nuevo la Familia Real ofrece una imagen de unidad eligiendo la misma vestimenta en colores diferentes

Los looks en azul y negro de la Reina Letizia y sus hijas en el concierto de Oviedo

Los Reyes y sus hijas en las audiencias oficiales en Oviedo.
Los Reyes y sus hijas en las audiencias oficiales en Oviedo. EP
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Día intenso para los Reyes y sus hijas en Oviedo, que esta tarde se viste de gala para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Tras el concierto de ayer, hoy se celebran diversas audiencias en el hotel de la ... Reconquista. Para esta cita, de nuevo la Familia Real ha optado por ofrecer una imagen de unidad, eligiendo todos el mismo vestuario: el traje sastre. En perfecta sintonía, cada uno lo ha llevado en un color. El Rey Felipe VI eligió un traje en gris marengo, la Reina Letizia también optó por ese tono pero más claro, la Princesa Leonor se decantó por un modelo en azul marino, y la Infanta Sofía, en rojo. Como curiosidad, los cuatro han llevado el mismo modelo de blazer, cruzada.

