Los looks en azul y negro de la Reina Letizia y sus hijas en el concierto de Oviedo

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía asistieron en la tarde del jueves al tradicional concierto que marca el inicio de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo. Los ... cuatro transmitieron una imagen de unidad a través de su vestuario, optando por el azul marino y el negro, con looks a base de pantalones.

La Reina Letizia lució un pantalón palazzo de cintura alta de Sybilla que combinó con un original 'crop top' de Carolina Herrera. Esta última, la pieza más especial de su look, tenía como detalles cuello camisero negro y mangas adornadas con pedrería. Completó el estilismo con salones bajos y bolso tipo clutch. Doña Letizia dejó su melena suelta peinada con ondas suaves y lució un maquillaje sencillo, con sombras marrones, colorete y un tono natural en los labios.

Doña Letizia en el concierto celebrado en el auditorio de Oviedo. GTRES

La Princesa de Asturias también optó por la misma fórmula que su madre: pantalones y top en color azul marino. De nuevo la prenda más especial de su look fue el top, una chaqueta de tejido tweed de Emporio Armani, una de las marcas del fallecido diseñador Giorgio Armani. En cuanto a los complementos, llevó los zapatos Yaiza de Pinkchic Guagua, un salón bajo con pulsera en el tobillo, a la venta en la web de la marca española por 135 euros. Curiosamente, también los lució el año pasado.

Además, tomó prestados del joyero de su madre unos pendientes de la joyería Aldao. Doña Leonor llevó también el pelo suelto con ondas marcadas y semirrecogido con unos mechones. Su maquillaje fue muy natural, con máscara de pestañas realzando su mirada.

La Infanta Sofía y la Princesa Leonor. GTRES

La Infanta Sofía lució el estilismo más fresco y desenfadado, al elegir un mono negro de Boss, con cuello halter y espalda descubierta. Es el modelo Kafesa, de punto de crepé, con cinturón y pantalón con caída. Su precio en Zalando es de 251,95 euros. Completó el estilismo con unas bailarinas destalonadas de punta de Pretty Ballerinas. Se trata del modelo Yvette que en la marca ya está agotado, pero que es posible encontrarlo en Zalando por 148,95 euros.

Además, también llevó dos joyas: el anillo de Karen Hallam que durante años lució la Reina Letizia, y un brazalete también en dorado. En el plano beauty, dejó su melena suelta, con ondas suaves en las puntas y peinada con raya en el medio, y lució unos labios más marcados en un rosa empolvado.

Por su parte, el Rey Felipe VI también coordinó su traje con el vestuario de las tres, optando por el azul, con corbata a juego.

Este viernes, los Reyes tienen nueva cita. Por la mañana se celebran las audiencias en el Hotel de la Reconquista, y a partir de las 18,30 tendrá lugar la entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor.