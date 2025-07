Rosalía responde al diseñador Miguel Adrover tras la polémica por Palestina: «No publicar no significa no condenar»

Rosalía ha respondido a Miguel Adrover por medio de Instagram tras la polémica surgida en los últimos días. El diseñador mallorquín referente internacional de la moda, publicó en la red social de Instagram los correos que le mandó el equipo de Rosalía pidiéndole ropa y su respuesta fue contudente: «Lo siento, pero Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina», respondió su representante. La artista española reclamaba un un look del mallorquín, pero él se negaba a hacérselo, ya que reprochaba que solo trabajaba para artistas que condenasen la situación de Palestina y aprovechasen la gran divulgación que tienen: «El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un altavoz tan grande donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Tienes la responsabilidad de usar ese poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por tu talento. Pero ahora hay que hacer lo correcto. Motomami», argumentó Adrover .

La respuesta de Rosalía no se ha hecho esperar y en su cuenta oficial de Instagram ha publicado dos «historias» respondiendo que aunque no lo publique, no quiere decir que no condene lo que está sucediendo en Palestina: «El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas, no significa en absoluto que no condene lo que etsá sucediendo en Palestina. Es terrible ver día a día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar vesto no lo hagan», afirma.

Rosalía responde a Miguel Adrover ABC

Ha finalizado añadiendo que «el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (para quienes deciden y tienen poder de acción) y no entre nosotros»

