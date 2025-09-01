Georgina, con su lujoso anillo de compromiso y Julia Roberts, con un vestido del nuevo diseñador de Versace, lo mejor del Festival de Venecia

El Festival de cine de Venecia encara su recta final tras un fin de semana plagado de estrellas. Por la alfombra roja de la Mostra han pasado celebrities de la talla de Julia Roberts, que tras lucir una curiosa chaqueta a su llegada, ha vuelto a derrochar elegancia con un vestido de Dario Vitale en su debut para Versace. Cate Blanchett, que optó por repetir vestido en su primera alfombra roja de Venecia, ha elegido un sofisticado 'outfit' firmado por Maison Margiela. La presencia española del fin de semana ha estado encabezada por Georgina Rodríguez, que acaparó todos los flashes con su lujoso anillo de compromiso, uno de los más caros de la historia. La modelo Eugenia Silva también derrochó glamour con un vestido de pedrería de Armani Privé.

Georgina Rodríguez con vestido lencero, anillo de compromiso y choker de diamantes

Tras anunciar su compromiso hace unos días, Georgina Rodríguez reapareció en la alfombra roja de Venecia. La pareja de Cristiano Ronaldo no dejó indiferente con su look, y fiel a su estilo, eligió un llamativo vestido lencero de encaje en color negro, con motivos florales. Para evitar las transparencias, el diseño incorpora una base en tono beige. De silueta ceñida, y con una pequeña cola, el vestido se ajusta a la silueta de la empresaria. Como complementos, además del anillo de compromiso, que podría costar más de seis millones de euros, llevó una llamativa gargantilla, el modelo Rosina de Pasquale Bruni, elaborada con oro blanco de 18 quilates y diamantes, rubíes y zafiros rosados. Lució también un anillo de la misma colección y unos pe ndientes de oro blanco y diamantes.

Georgina, en el Festival de Venecia GTRES

Además, Georgina recogió su melena en una trenza baja semideshecha que lució con raya en el medio y mechones sueltos. Completó el look con el maquillaje: pestañas XXL y labios marrones.

Julia Roberts, de Versace

Julia Roberts fue otra de las protagonistas del fin de semana en Venecia. La actriz eligió un vestido azul noche de Versace, creado por el nuevo director creativo de la marca italiana, Dario Vitale. Se trata de un diseño de manga larga, con estampado geométrico. Lo completó con joyas de Chopard, pendientes largos de diamantes, un brazalete y un anillo con diamantes y zafiros. La protagonista de 'Caza de brujas' dejó su icónica melena pelirroja suelta, peinada con ondas suaves, y lució un maquillaje natural, con eyeliner negro y labios rosas.

Julia Roberts en la alfombra roja de Venecia. GTRES

Cate Blanchett, con un original diseño de Maison Margiela

Después de apostar por reciclar un vestido en su primera alfombra roja de la Mostra, Cate Blanchett sorprendió con una apuesta mucho más arriesgada firmada por Maison Margiela. La actriz lució un original conjunto compuesto por un top negro de tirantes y una falda de plumas en una paleta de grises y azules. Lo combinó con botas altas de piel y un 'beauty look' muy sencillo, con el pelo recogido y un maquillaje en tonos naturales.

Cate Blanchett de Margiela. GTRES

Suki Waterhouse, con un look ochentero

Otra de las famosas que ha causado sensación ha sido Suki Waterhouse, que eligió un dos piezas de Rabanne en color dorado. Un diseño con aire ochentero formado por un top corto y una minifalda confeccionados con discos dorados reflectantes. La actriz británica completó el look con medias transparentes, zapatos de plataforma y bolso también de discos reflectantes pero en plata. Además, lució una melena shaggy que será tendencia este otoño.

Suki Waterhouse. GTRES

La sobrinas de Lady Di y Eugenia Silva, también brillaron

Otras famosas que no se han perdido el Festival de Venecia han sido las sobrinas de Lady Di, Eliza y Amelia Spencer combinaron sus looks, eligiendo vestidos vaporoso en color rosa y verde menta, con transparencias. Ambas recogieron sus melenas y lucieron pendientes y collares de Damiani. Eliza llevó un collar y una pulsera de Alta Joyería Peacock, combinados con anillos Margherita, todo en oro blanco y diamantes. Amelia eligió un collar, pendientes y anillo de Alta Joyería Mimosa con diamantes y aguamarinas, combinados con una pulsera Mimosa en oro blanco y diamantes.

La sobrinas de Lady Di y Eugenia Silva en Venecia. GTRES

Por su parte, la española Eugenia Silva eligió un vestido de Georgio Armani Privé en color negro, con falda de pedrería y parte superior de plumas.