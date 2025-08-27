La original chaqueta de Julia Roberts a su llegada a Venecia con la cara del director de cine Luca Guadagnino

Venecia empieza a recibir a las estrellas de cine que acuden a la 82ª edición de su festival de cine que se celebra hasta el próximo 6 de septiembre. Una de las primeras en dejarse ver ha sido Julia Roberts, fotografiada en el aeropuerto de la ciudad italiana con un curioso estilismo. La célebre actriz ha elegido un look cómodo para viajar, compuesto por unas bermudas, una camiseta, zapatillas deportivas y un cárdigan.

Podría parecer un estilismo más, pero la americana ha decidido rendir un homenaje a Luca Guadagnino, el director de 'Caza de brujas', la película que protagoniza y que se estrena en el certamen. La 'novia de América' ha lucido una chaqueta de lana que incluía un curioso estampado: la cara del director.

El look de Julia Roberts a su llegada a Venecia. GTRES

Con su eterna sonrisa, su melena rojiza ondulada y gafas de sol, Roberts posó en la puerta del aeropuerto con esta prenda que acaparó todas las miradas. Completó su estilismo con joyas minimalistas, una cadena dorada, varias pulseras y anillos, y un bolso negro grande de viaje que podría ser de la firma Celine.

No es la primera vez que Roberts decide rendir un homenaje a través de su ropa a alguna persona cercana. De hecho en 2022 la estrella acudió a un evento con un vestido negro que llevaba estampadas diferentes fotografías de George Clooney, gran amigo de la actriz. En esa ocasión, el encargado del diseño fue Jeremy Scott, por aquel entonces director creativo de Moschino.

El vestido de Julia Roberts con la cara estampada de George Clooney. GTRES

Roberts será uno de las protagonistas de la alfombra roja en la inauguración de la Mostra, en la que también podremos ver el estilo de otras actrices como Cate Blanchett.