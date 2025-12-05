El conjunto burdeos con el que Isabel Díaz Ayuso ha presidido los actos por el Día de Constitución en Madrid

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha acogido esta mañana el acto institucional con motivo del Día de la Constitución española, que oficialmente se conmemora mañana, 6 de diciembre. Como cada año, el encuentro ... ha reunido a representantes institucionales, cargos públicos y autoridades y ha estado presidido por Isabel Díaz Ayuso.

El estilismo escogido por la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha pasado desapercibido y es que una vez más, Ayuso ha vuelto a recurrir en la que parece haberse convertido su marca de cabecera en eventos importantes. El diseño, en color burdeos, pertenece a la marca Victoria Colección de Vicky Martín Berrocal.

Detalles del conjunto de Isabel Díaz Ayuso firmado por Victoria Colección EFE | D.R.

Se trata de un conjunto 'made in Spain' llamado 'Talitha' compuesto por un top estructurado y una falda de corte evasé. El top, con un precio de 109 euros, presenta un diseño limpio y arquitectónico, con escote redondeado, líneas depuradas y un patrón que realza la postura y la figura sin renunciar a la comodidad. «Su estructura sutil pero definida aporta presencia y un aire de elegancia contemporánea, manteniendo la sofisticación que caracteriza a la firma«, explican desde la marca. La falda, en el mismo tono y con un precio de 95 euros, «dialoga con la solemnidad de la ceremonia y se caracteriza por su caída impecable y su volumen equilibrado», explican. «Su patrón en A, cuidadosamente estudiado, permite un movimiento fluido y elegante, creando una silueta armoniosa y femenina, perfecta», aclara la marca.

El conjunto, sobrio, distinguido y con una lectura moderna de la elegancia clásica se convierte en una opción versátil y acertada para las celebraciones y compromisos en estas fechas del año.