Cate Blanchett, con vestido repetido, Heidi Klum y su hija, y Nicolás de Dinamarca, protagonistas de la primera alfombra roja del Festival de Venecia

Venecia es la capital del cine por unos días. La película 'La Grazia' de Paolo Sorrentino fue la encargada de inaugurar en la noche del miércoles el Festival que se celebrará hasta el 6 de septiembre. Pero como es habitual el cine va ligado a la moda, porque las alfombras rojas previas a los estrenos se convierten en el mejor escaparate del glamour y las tendencias. Aunque en la ciudad de los canales ya están famosos como George Clooney y Amal, Julia Roberts que llegó con su original chaqueta, o Emma Stone, ninguno de ellos se dejó ver en la inauguración.

En la primera 'red carpet' del Festival los protagonistas fueron Cate Blanchett, que tiró de fondo de armario para volver a lucir un Armani Privé negro impecable, Heidi Klum que posó junto a su hija, con un vestido lencero y el príncipe Nicolás de Dianamarca, que se estrenó en el certamen con un esmoquin de terciopelo. Pero hubo más.

El vestido repetido de Cate Blanchett, elegancia máxima

La actriz Cate Blanchett volvió a ser la más elegante y lo hizo repitiendo vestido, porque cada vez hay más celebrities que no dudan en reciclar, demostrando que es posible también en una alfombra roja. La intérprete brilló con un Armani Privée negro que ya llevó en los premios SAG 2022. Con silueta de sirena y un profundo escote adornado con piedras grandes, es un diseño atemporal que le sienta como un guante. Lo combinó con su bob ondulado y pendientes y anillo de diamantes, y salones Romy de Jimmy Choo.

Cate Blanchett en el festival de cine de Venecia. GTRES

No es la primera vez que Blanchett repite vestido o look en una alfombra roja, demostrando así su conciencia ambiental, porque no hay que olvidar que la moda es una de las industrias más contaminantes.

Heidi y Leni Klum, vestida de una firma de lencería

El efecto de los 'nepobabies' llegó a Venecia de la mano de la modelo y presentadora de televisión Heidi Klum que se llevó a su hija Leni. Ambas optaron por lucir vestidos lenceros, pero lo más curioso es la marca que los firma: Intimissimi. La firma italiana de lencería da el salto a la alfombra roja. Heidi optó por un diseño en color piel, con efecto corsé. Su hija eligió un diseño en color negro con 'cut out' en la cintura, corpiño semitransparente y falda de satén larga.

Heidi Klum y su hija Leni en Vencia. GTRES

Un royal en Venecia

El Festival de Venecia también ha contado con la presencia de un 'royal', el príncipe Nicolás de Dinamarca, nieto mayor de la Reina Margarita e hijo del Príncipe Joaquín, y de su primera mujer, Alejandra de Frederiksborg. El joven, que posó con su novia, Benedikte Thoustroup, se estrenó en las pasarelas hace algunos años, desfilando para marcas como Dior o Burberry. También ha protagonizado campañas publicitarias y editoriales de revistas.

Para posar en la alfombra roja eligió un elegante esmoquin de terciopelo, mientras que su novia, Benedikte Thoustroup, lució un vestido negro con escote bordado.

El príncipe Nicolás de Dinamarca y su novia. GTRES

Otras famosas en el primer día

Junto a ellos, brillaron en la alfombra roja del primer día Barbara Palvin, que también optó por un vestido lencero de Intimissimi. Con corpiño semitransparente, el diseño incluía una gran abertura lateral y cola. Más discreta, pero muy elegante, posó Tilda Swinton que optó por el combó falda larga con volumen en color negro y camisa blanca con mangas con volantes.

Tilda Swinton y Barbara Palvin. GTRES

En Venecia están ya otros famosos como Julia Roberts, George Clooney y Amal, Emma Stone… que seguro también protagonizan momentos llenos de glamour.

