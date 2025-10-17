La colección que Glenn Martens, director creativo de Maison Margiela, ha diseñado para H&M

H&M lleva más de 20 años apostando por unir fuerzas a grandes diseñadores de moda con el objetivo de democratizar el lujo y la moda y acercar al público general colecciones más asequibles pero con este punto diferenciador de diseño. Nombres como Karl ... Lagerfeld, Roberto Cavalli, Versace, Isabel Marant o Rabanne han sido algunas de las asociaciones más destacadas de la firma sueca que en unos días pondrá a la venta su última asociación y una de las más esperadas, la de Glenn Martens.

Noticia Relacionada Ropa de segunda mano y probadores inteligentes: así es la renovada tienda de H&M en plena Gran Vía de Madrid María I. Ortiz La marca introduce por primera vez en la capital su esperado concepto 'Pre-loved', además de varias novedades para agilizar las compras y la atención al cliente

A principios de este 2025, Martens se coronaba como sucesor de John Galliano para la casa de moda Maison Margiela convirtiéndose en uno de los nombres más deseados de la industria. «He trabajado con Glenn durante años, he sido testigo de su talento y sé de lo que es capaz», declaraba Renzo Rosso, presidente de OTB en un comunicado. El entonces nuevo creativo debutaba con la marca en el mes de julio durante la Semana de la moda de París con un show que no dejó indiferente a nadie. «El diseñador belga está revolucionando el panorama de la moda contemporánea, y esta nueva colaboración ofrece a una amplia gama de clientes la oportunidad de acceder a diseños inéditos junto con las firmas de Martens», explican desde H&M.

El diseñador Glenn Martens Gtres

Una colección divertida y para todos

Modelos de la campaña de H&M Glenn Martens D.R.

El trabajo de Martens ha trascendido los límites de la moda desde hace tiempo, y esta colaboración con H&M demuestra su interés por democratizar la moda para todos. La colección, que incluye ropa de mujer, de hombre, unisex y accesorios, transforma los arquetipos de la ropa en formas nuevas e inesperadas. «Tras un exhaustivo proceso de investigación, Martens exploró el archivo de H&M para seleccionar una gama de piezas clave que los consumidores adoran, desde las camisetas más vendidas hasta las imprescindibles camisas a cuadros, cazadoras bomber y vaqueros«, explican desde la marca. Cada una se reinventa como una extraordinaria pieza de nuevo diseño, que juega con el trampantojo y la personalización. Muchas pueden ser transformadas por quien las lleva gracias al uso de técnicas de remodelación como el metalizado y el cableado para crear formas esculturales.

H&M Glenn Martens

«Veo esta colección como una gran familia de prendas, cada una con múltiples propósitos y personalidades: como las personas, crecen y cambian cada día. Siempre me interesa la ropa que realmente usamos: y la idea de arquetipos y prendas básicas fue el punto de partida de este proyecto tan especial y alegre como H&M«, explica Glenn Martens. La propuesta también rinde homenaje a la trayectoria de Martens como diseñador y a su icónico trabajo para Y/Projetc, con varias piezas, desde botas hasta estampados, que hacen referencia a diseños clave de archivo.

«Sinceramente, creo que esta es una de las colaboraciones más creativas que hemos hecho. Glenn tiene un gran talento y una mentalidad innovadora, y estos diseños excepcionales juegan con los arquetipos y la esencia misma de lo que significa vestirse a diario. La campa es tan especial que ya es icónica», cuenta Ann Sofie Johansson, asesora creativa y directora de diseño de H&M.

Algunos de los accesorios de la colección H&M Glenn Martens

El humor es parte fundamental del trabajo de Martens y tanto la colección como la campaña apuestan por el ingenio y la autoexpresión. Para la campaña, Martens presenta una versión diferente del retrato familiar, con un elenco que incluye a figuras de la interpretación como Joanna Lumley y Richard E. Grant, junto con varias caras nuevas y emocionantes. El reparto refleja la fascinación de Martens por el humor británico y las diversas referencias al Reino Unido presentes en la colección. «Fue muy divertido formar parte del retrato familiar especial de Glenn Martens y H&M. Siempre digo que la mejor moda es la que rompe las reglas: cada uno debe vestir lo que quiera, y admiro el espíritu audaz de Glenn y su ojo para darle un giro inesperado a las cosas«, contaba la actriz, Joanna Lumley.

En septiembre de 2024, Martens abandonaba Y/Project, una marca independiente con sede en París en la que estuvo 11 años; y actualmente continúa siendo el director creativo de Diesel. H&M Glenn Martens se lanza en tiendas seleccionadas y en la web de la marca a partir del 30 de octubre.