Suscribete a
ABC Premium

La colección que Glenn Martens, director creativo de Maison Margiela, ha diseñado para H&M

La nueva propuesta que promete agotar existencias está llena de clásicos reinventados, grandes éxitos de ambas marcas y prendas para jugar

Del ante y el 'animal print' a la superposición de prendas: todas las tendencias de moda que marcarán el otoño

Imágenes de la colección H&M Glenn Martens
Imágenes de la colección H&M Glenn Martens D.R.
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

H&M lleva más de 20 años apostando por unir fuerzas a grandes diseñadores de moda con el objetivo de democratizar el lujo y la moda y acercar al público general colecciones más asequibles pero con este punto diferenciador de diseño. Nombres como Karl ... Lagerfeld, Roberto Cavalli, Versace, Isabel Marant o Rabanne han sido algunas de las asociaciones más destacadas de la firma sueca que en unos días pondrá a la venta su última asociación y una de las más esperadas, la de Glenn Martens.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app