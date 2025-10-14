Aunque el nombramiento de Maria Grazia Chiuri como directora artística de la firma de lujo Fendi se ha hecho esperar, finalmente LVMH, propietaria de la marca, lo ha hecho oficial con un comunicado al que la prensa internacional especializada ya se había ... adelantado: Maria Grazia Chiuri vuelve a Fendi 36 años después.

"Vuelvo a Fendi con honor y alegría, después de haber tenido el privilegio de comenzar mi carrera bajo la guía de las fundadoras de la Casa, las cinco hermanas. Fendi siempre ha sido una forja de talentos y un punto de partida para muchos creativos de la industria, gracias a la extraordinaria capacidad de estas cinco mujeres para fomentar y nutrir generaciones de visión y habilidad", afirma Maria Grazia Chiuri, en el comunicado. "Agradezco al Sr. Arnault por confiarme la tarea de ayudar a escribir un nuevo capítulo en la historia de esta extraordinaria empresa fundada por mujeres", explica la nueva directora creativa.

Maria Grazia Chiuri

"Maria Grazia Chiuri es uno de los mayores talentos creativos de la moda actual, y estoy encantado de que haya elegido regresar a Fendi para continuar expresando su creatividad dentro del grupo LVMH, después de compartir su audaz visión de la moda", dice Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH Group.

"El papel de un director creativo ya no es simplemente diseñar ropa hermosa, sino curar una cultura y ser un espejo del mundo en el que vivimos. Su talento y visión serán fundamentales para fortalecer la herencia de Fendi, dar forma al futuro talento de la casa y profundizar nuestro compromiso con la artesanía italiana", afirma Ramón Ros, presidente y director ejecutivo de Fendi.

Adiós a Silvia Venturini Fendi

La noticia coincide con el reciente anuncio de que Silvia Venturini Fendi dejaba este martes la dirección artística de la casa italiana. «Su visión ha llevado a Fendi desde sus raíces artesanales romanas hacia el futuro, culminando en la celebración del centenario de la casa», ha declarado Ramon Ros, CEO de Fendi. «Estoy entusiasmado con los nuevos proyectos que Silvia dirigirá en su nuevo cargo, que contribuirán no solo al legado y los valores de Fendi, sino también al mundo del diseño y la artesanía en todo el mundo», explicaba en el comunicado. Su trayectoria al frente de la dirección creativa abarca más de 30 años. Fendi ha trabajó en estrecha colaboración con Karl Lagerfeld desde 1992, y dos años más tarde se hizo cargo de las líneas de accesorios y moda masculina.

«Ha sido un viaje maravilloso, no solo en el aspecto creativo, sino también en el humano: primero por mi conexión con Karl Lagerfeld, después con Kim Jones y, por último, pero no menos importante, con mi fantástico equipo, que con los años se ha convertido en parte de mi familia», afirmaba en el comunicado Silvia Venturini Fendi. La diseñadora, que representa a la tercera generación de la familia Fendi, asumirá el cargo de presidenta de honor a partir del uno de octubre, según el anuncio de la casa de moda, propiedad del conglomerado de lujo francés LVMH. En este puesto, se centrará en apoyar el legado de Fendi, al tiempo que seguirá representando a la marca en todo el mundo.

Chiuri vuelve a Fendi

Para Maria Grazia Chiuri, es sin duda una vuelta a sus orígenes, la creativa se incorporó a Fendi en 1989, en el departamento de accesorios en el que conoció a Pierpaolo Piccioli (actual director artístico de Balenciaga). Entre sus éxitos, ambos encumbraron iconos de la firma como el bolso Baguette, diseñado por Silvia Venturini Fendi.

En 1999, se unió a Valentino y en 2008, junto a Piccioli se convertían en directores creativos de la casa, tras la marcha de Valentino Garavani.En 2016, sucedió a Raf Simons (actualmente en Prada) como directora artística de las colecciones femeninas de Dior, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la Maison francesa.

En el mes de mayo de 2025, Maria Grazia Chiuri anunciaba su salida dejando su silla libre para Jonathan Anderson. La creativa presentará su primera colección, Fendi Otoño/Invierno 2026-2027 en Milán el próximo mes de febrero.