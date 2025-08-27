Suscríbete a
ABC Cultural

Venecia gana la partida a Cannes: el festival que más estrellas de Hollywood atrae

La Mostra arranca con Paolo Sorrentino y despliega un cartel de lujo con Clooney, Roberts, Blanchett y Del Toro, consolidando al Lido como gran escaparate del cine mundial

Francis Ford Coppola homenajeará a Werner Herzog; Kim Novak recibirá el León de Oro a toda una carrera

Guillermo del Toro y Bad Bunny encabezan la representación latinoamericana en el Festival de Venecia

Preparativos para la 82ª edición del festival
Preparativos para la 82ª edición del festival AGENCIAS
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Venecia vuelve a ser el centro del universo cinematográfico. Este martes se encienden los focos de la 82ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica, el festival más antiguo del mundo, que confirma su vitalidad en un momento en que muchos dudaban de su capacidad de ... competir con Cannes. La evidencia es clara: por cantidad y calidad de estrellas convocadas, el Lido ha adelantado al Croisette y se convierte en la alfombra roja más codiciada del planeta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma.

Ángel Gómez Fuentes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app