Venecia gana la partida a Cannes: el festival que más estrellas de Hollywood atrae

Venecia vuelve a ser el centro del universo cinematográfico. Este martes se encienden los focos de la 82ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica, el festival más antiguo del mundo, que confirma su vitalidad en un momento en que muchos dudaban de su capacidad de ... competir con Cannes. La evidencia es clara: por cantidad y calidad de estrellas convocadas, el Lido ha adelantado al Croisette y se convierte en la alfombra roja más codiciada del planeta.

No se trata solo de glamour. Bajo la dirección artística de Alberto Barbera, el festival ha conseguido reunir un programa que mezcla autores consagrados y jóvenes promesas, títulos de Hollywood de gran presupuesto y propuestas arriesgadas, documentales poéticos y series televisivas. Del 27 de agosto al 6 de septiembre, Venecia será un hervidero de estrenos mundiales, homenajes, debates y, sobre todo, de estrellas.

Cartel sin precedentes

La Mostra abre con 'La grazia', nuevo film de Paolo Sorrentino, séptima colaboración con su actor fetiche Toni Servillo, acompañado por Anna Ferzetti. Poco se sabe del argumento, definido apenas como «una historia de amor», pero basta el nombre del director del Oscar con 'La grande bellezza' para despertar expectación. La inauguración tendrá un sello histórico: Francis Ford Coppola, leyenda viva del cine, pronunciará la 'laudatio' a Werner Herzog, que recibe el León de Oro a toda una carrera. Un segundo galardón honorífico recaerá en Kim Novak, icono de Hitchcock en 'Vértigo', la última de las grandes estrellas del cine de la época de oro, que subirá al escenario para ser ovacionada por el público veneciano.

En el concurso oficial competirán 21 títulos, ninguno de ellos español. Entre los más esperados figuran la nueva versión del clásico 'Frankenstein', el proyecto largamente acariciado por el mexicano Guillermo del Toro, con Jacob Elordi en el papel protagonista; y 'Bugonia', la nueva colaboración del griego Yorgos Lanthimos con Emma Stone, una película de ciencia ficción sobre el secuestro de un alto ejecutivo sospechoso de ser un extraterrestre. Luca Guadagnino presenta fuera de concurso 'After the Hunt', sobre un caso de acusaciones de acoso en una universidad estadounidense, con Julia Roberts en su debut en la Mostra. Jim Jarmusch vuelve con 'Father Mother Sister Brother', que reúne a Cate Blanchett, Adam Driver y Charlotte Rampling. Noah Baumbach compite con 'Jay Kelly', protagonizado por George Clooney, acompañado por Adam Sandler y la italiana Alba Rohrwacher. A este despliegue de nombres se suman Jude Law encarnando a Vladimir Putin en 'El mago del Kremlin', un film de Olivier Assayas, y la veterana Kathryn Bigelow con 'A House of Dynamite', centrada en la amenaza nuclear.

En segundo plano

La comparación con Cannes se impone. Mientras la Croisette vivió este año una edición deslucida, marcada por ausencias y por el eco todavía de los paros de guionistas y actores en Hollywood, Venecia ha sabido atraer a los grandes nombres. «El festival de la laguna ha ampliado su esfera de influencia, sin esnobismos y con gran capacidad de adaptación», señala el reputado crítico Paolo Mereghetti en 'Corriere della Sera'. Ese prestigio, añade, explica por qué los estudios de Hollywood prefieren desembarcar en el Lido: «Venecia se ha convertido en la plataforma ideal para lanzar las películas hacia los Óscar».

Las cifras lo avalan. Más de 65 países participan este año, con un 20 % de presencia italiana en todas las secciones, y un altísimo número de estrenos mundiales. Los hoteles del Lido están completos, con precios que alcanzan los cuatro mil euros por noche en los cinco estrellas. Las previsiones turísticas hablan de récord absoluto de visitantes. Y en la lista de acreditados se mezclan los críticos tradicionales con decenas de 'influencers'

La cinematografía italiana juega en casa con fuerza. Además de 'La grazia', compiten 'Elisa' de Leonardo Di Costanzo, un drama existencial interpretado por Roschdy Zem y Barbara Ronchi; 'Duse' de Pietro Marcello, retrato de la gran diva Eleonora Duse con Valeria Bruni Tedeschi; 'Un film fatto per bene' de Franco Maresco, reflexión ácida sobre Carmelo Bene; y 'Sotto le nuvole', documental en blanco y negro de Gianfranco Rosi, que ya ganó el León de Oro en 2013 con 'Sacro Gra'.

Si bien ninguna directora italiana compite en la sección principal, las mujeres dominan la programación. Julia Roberts, Cate Blanchett, Emma Stone, Amanda Seyfried o Noomi Rapace protagonizan historias de maternidades problemáticas, líderes religiosas, profesoras acosadas o iconos legendarios como Madre Teresa. La mirada femenina recorre también las secciones paralelas, desde 'Amata' de Elisa Amoruso hasta 'Il rapimento di Arabella' de Carolina Cavalli.

El Festival se convierte así en un escenario donde se reflejan tensiones actuales: la violencia de género, los conflictos laborales, las guerras y hasta la amenaza atómica. En esta Mostra se mezclan documental y ficción, sueños y realidades, siendo a la vez espejo del presente y fábrica de sueños.

Un festival que se reinventa

Más allá de la lista de nombres, Venecia afronta este año retos que comparten todos los festivales: la competencia de las plataformas, la irrupción de la inteligencia artificial en el cine y la necesidad de atraer al público joven. La Mostra responde con innovación: se incluyen 69 proyectos inmersivos; de ellos, 30 son de 'Extended Reality, XR', una sección dedicada a experiencias audiovisuales que van más allá del cine tradicional.

El festival concluirá el 6 de septiembre con 'Chien 51', thriller distópico de Cédric Jimenez ambientado en una París dividida por clases sociales y controlada por inteligencia artificial. Será el colofón de diez días de intenso cine. El dos veces oscarizado director Alexander Payne ('Sideways') preside el jurado de este año. En definitiva, la 82.ª Mostra de Venecia, con su vasto y ambicioso programa que va del cine clásico a las propuestas más vanguardistas, acapara todas las miradas por su constelación de estrellas que eclipsa a cualquier otro certamen. Cannes mira con recelo; Toronto, con respeto. El Lido sonríe, sabiendo que la gloria, esta vez, es suya. Porque en este final de verano, entre góndolas y alfombras rojas, la verdadera capital del cine se llama Venecia.