La Reina Letizia sorprende en ARCO con un nuevo vestido de rebajas Hasta la fecha, Doña Letizia no había lucido un vestido de estampado floral en ARCO

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) suele ser el escenario escogido por la Reina Letizia para sus conjuntos más rompedores. Ya lució años atrás el pantalón culotte de cuero que tanto dio que hablar o el vestidazo tricolor por el que optó en 2015. Aunque con el que realmente se coronó fue el que llevó en la edición pasada: uno de cuero, estilo kimono, de la firma & Other Stories.

Para la 39 edición de ARCO no iba a ser menos. La Reina Letizia ha sorprendido a todos con un vestido midi floral en rojo y negro de acabado satinado. Es un look de la firma Maje que se encuentra rebajado por 192 euros frente a los 275 euros que costaba antes del periodo de descuento. Sorprende su elección porque hasta la fecha no había lucido un vestido de estampado floral en ARCO.

La Reina Letizia ha optado por combinar este espectacular vestido con unos salones negros y un peinado con melena suelta y tirabuzones. Para completar, el anillo que desde hace meses no se quita: el que le regalaron sus hijas de Karen Hallam.

La Reina Letizia, esta mañana en ARCO - GTRES

Don Felipe y Doña Letizia han comenzado su recorrido al mediodía por algunos de los pabellones del recinto ferial de Ifema de Madrid acompañados por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y la nueva directora de ARCO, Maribel López. También han formado parte de la comitiva la presidenta la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, así como la presidenta de Baleares, Francina Armengol. En la edición de este año participan 1.350 artistas y 209 galerías de una treintena de países, entre los que no hay ninguno asiático, como suele ser habitual.