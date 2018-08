La vida de Chabelita se desmorona por momentos La hija de Isabel Pantoja ha acaparado toda la atención mediática este verano por sus constantes fiestas nocturnas, sus idas y venidas sentimentales y alguna que otra polémica

ABC

No son buenos tiempos para Chabelita. Desde que rompió con el padre de su hija, Alberto Isla, la hija de Isabel Pantoja no para de copar titulares por sus continuas fiestas nocturnas, las constantes idas y venidas sentimentales y alguna que otra polémica. Queriendo o no, se ha convertido en el personaje del verano.

Todas las informaciones que han ido surgiendo de Chabelita han ido poco a poco desmoronando su vida. En las últimas semanas han salido a la luz dos imágenes que han dinamitado su verano: una, con el guardia civil de «La Manada», y otra que no ha llegado a verse, pero de la que sí se ha hablado mucho, en la que supuestamente aparece en una actitud más que cariñosa con otro hombre que no es Omar Montes, su novio.

Parecía que la relación iba viento en popa hasta que el amigo de la infancia del cantante, Javier, acudió esta semana al plató de «Sálvame» para comentar las últimas polémicas y, en directo, le mostraron la citada imagen. El fiel escudero de Omar se quedó sin habla tras ver con sus propios ojos la supuesta fotografía de la novia de su amigo con otro chico en la cama. Javi creyó la veracidad de esta imagen y comentó que iba a transmitirle a su amigo los detalles de esta foto.

Chabelita y Omar Montes - GTRES

La reacción de Omar Montes no se hizo esperar. «Se quedó totalmente impresionado, fuimos a un bar en un centro comercial y le conté lo que vi pero le dije que tiene que hablar con Isa», explicó Javi horas después en el mismo espacio a la vez que aseguraba que su amigo estaba «muy afectado» porque, en el momento en el que se tomó la imagen, ya estaba saliendo con Chabelita.

Este frente con Omar Montes, que ha provocado su primera crisis, no es el único. Isabel Pantoja está muy disgustada con su hija por todo lo que está sucediendo. Desde que salió de prisión, la tonadillera ha intentado centrarse en su música y en pasar desapercibida, algo que su hija no le está permitiendo.