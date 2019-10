Última hora sobre el estado de salud de la madre de Isabel Pantoja El clan Pantoja se encuentra en el hospital para apoyar a doña Ana, ingresada el pasado 3 de octubre

Continúa la preocupación en la familia Pantoja por la salud de doña Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, ingresada de urgencia el pasado jueves 3 de octubre en el hospital de Puerto Real, en Cádiz, y posteriormente trasladada a un centro en Jerez de la Frontera.

Todo el clan, excepto Chabelita Pantoja, se encuentran en el hospital para apoyar a doña Ana que, desde hace tiempo, tiene una salud delicada. Ninguno de ellos ha podido disimular la seriedad y preocupación a la entrada del centro aunque sin desvelar los verdaderos motivos que han llevado a la madre de Isabel Pantoja a ser ingresada.

El Diario de Sevilla publicaba horas después de su ingreso que Doña Ana Martín había sufrido un ictus, pero lo cierto es que nadie de la familia ha confirmado hasta el momento nada. La única que ha hablado ha sido Irene Rosales en el plató del programa «Viva la vida».

La mujer de Kiko Rivera intentaba acallar los rumores y tranquilizar a todos, asegurando que Doña Ana Martín estaba consciente y en planta. De momento permanecerá varios días ingresada en el hospital de Jerez de la Frontera.

Esta no es la primera vez que la salud de doña Ana le da un susto a su hija. La madre de Isabel Pantoja padece una enfermedad degenerativa y cuando la tonadillera estaba participando en «Supervivientes» también tuvo que ser ingresada, pero en este caso la organización y la familia tomó la decisión de no decirle nada para que no se preocupase en Honduras y se centrase en su concurso. Ahora, la cantante tendrá que centrarse en su madre y dejar atrás las discusiones con su hija Chabelita, ahora conocida como Isa P., que ha iniciado una guerra contra su familia.