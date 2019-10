Sálvame La madre de Isabel Pantoja, Doña Ana, ingresada de urgencia en el hospital La madre de la tonadillera pasa su vida encerrada en la finca de Cantora, de donde sale únicamente para acudir al médico

ABC Madrid Actualizado: 04/10/2019 16:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Doña Ana (88 años), la madre de Isabel Pantoja (63), es la persona que más le ata a España y el único motivo por el que nunca llegó a mudarse al otro lado del Atlántico. Poco o nada se sabe de la vida de la madre de la tonadillera pues pasa su vida encerrada en la finca de Cantora, de donde sale únicamente para acudir al médico, en la tranquilidad de esas paredes que su nieto Kiko Rivera heredó del difunto Paquirri.

Desde que Isabel decidió retomar su vida profesional ha tenido que viajar en numerosas ocasiones a la capital. A pesar de todo, su máxima preocupación sigue siendo su madre, con la que habla casi a diario. Estar a su lado, al igual que con Agustín, su hermano y hombre para todo, es lo que más le reconforta en estos momentos, dado que del resto sólo escucha problemas.

Ahora Isabel Pantoja tiene una nueva preocupación que ocupará todo su tiempo, su madre tuvo que ingresar el pasado miércoles de urgencia en el hospital Puerto Real (Cádiz). La cantante, que se encontraba en Madrid grabando el nuevo programa en el que participará «Idol Kids», ha tenido que viajar en tren hasta Andalucía para acompañar a su madre en estos duros momentos. Lo único que se sabe por el momento es que doña Ana será trasladada en las próximas horas a uno de los hospitales de Sevilla, gracias a que se encuentra estable.

Esta no es la primera vez que la salud de doña Ana le da un susto a su hija. La madre de Isabel Pantoja padece una enfermedad degenerativa y cuando la tonadillera estaba participando en «Supervivientes» también tuvo que ser ingresada, pero en este caso la organización y la familia tomó la decisión de no decirle nada para que no se preocupase en Honduras y se centrase en su concurso.

Guerra familiar

Ahora, la cantante tendrá que centrarse en su madre y dejar atras las discusiones con su hija Chabelita, ahora conocida como Isa P., que ha iniciado una guerra contra su familia. Los vaivenes en la relación con su madre, luego con su hermano, con sus parejas e, incluso, presuntas amenazas por las espaldas han sido protagonistas de la vida de la joven. Pero lo vivido en los últimos días está siendo inaudito.