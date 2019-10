Isabel Pantoja echa el freno a Kiko Rivera en su guerra con Chabelita La tonadillera ha decidido tomar cartas en el asunto para intentar arreglar las cosas

La situación de los miembros de la familia Pantoja, en guerra y siempre copando titulares por sus continuos dimes y diretes, ha rebasado todos los límites. La acusación –supuestamente contada por Chabelita Pantoja– de la posible infidelidad de Kiko Rivera a su mujer, Irene Rosales, y lo que posteriormente ha desencadenado esa afirmación, ha sido el detonante para hacer estallar la guerra entre los hermanos.

Kiko Rivera e Isa Pantoja no pueden estar más enemistados y la matriarca del clan no puede más. Isabel Pantoja, que suele mantenerse al margen –al menos en público– ha decidido tomar cartas en el asunto. Pese a que la relación con su hija no es nada buena desde la celebración de su cumpleaños el pasado 2 de agosto, la tonadilerra ha decidido dar su brazo a torcer y contactar con su hija.

Según ha informado la periodista Marisa Martín Blázquez en el «El Programa de Ana Rosa», Isabel Pantoja tiene la intención de solucionar por fin las cosas con su hija y terminar con esta guerra, que les ha llevado a ser los protagonistas de las tertulias del corazón durante horas y horas.

Pero no solo se ha quedado ahí. Isabel Pantoja también le ha parado los pies a su hijo Kiko Rivera, pidiéndole que eche el freno a toda esta guerra y deje de hacer comentarios negativos sobre su hermana en la prensa. Quiere el fin de los reproches y cruces de declaraciones.

La periodista asegura que Isabel Pantoja no cree que pueda conseguir que vuelvan a tener una buena relación pero al menos, quiere que las cosas no lleguen a más.