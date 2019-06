La actriz y escritora Bella Thorne ha sorprendido a sus seguidores este sábado con la publicación en su cuenta de Twitter de una serie de fotografías íntimas, que en su día mandó a alguien especial, en las que aparece desnuda de cintura para arriba. El motivo: un «hacker» le estaba amenazando con publicarlas si no cedía a sus chantajes. La joven, que recientemente acaba de publicar un libro de poemas y crónicas, ha decidido cortar por lo sano con la extorsión a la que estaba siendo sometida.

En el «post», que la estadounidense ha subido a la red social, la joven muestra dos imágenes en las que aparece completamente desnuda y las acompaña con un breve texto en el que explica la horrible situación en la que se encontraba desde hacía 24 horas: «He sido amenazada con mis propios desnudos. Esta noche podré dormir mejor sabiendo que he recuperado mi poder. No puedes controlar mi vida y nunca podrás», ha escrito Thorne.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51