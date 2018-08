La sobredosis de Demi Lovato fue causada por la misma droga que mató a Prince La cantante tuvo que ser ingresada durante dos semanas por consumir un opiaceo que es 50 veces más fuerte que la heroína

El pasado 24 de julio, Demi Lovato fue ingresada en el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles a causa de una sobredosis. Su estado de salud era tan crítico que se temió por su vida: fiebres altas, vómitos y otra serie de complicaciones fueron las causantes de su lenta recuperación.

La cantante había estado celebrando el cumpleaños de su amiga, la bailarina Dani Vitale, para posteriormente continuar la fiesta en su mansión, cuyo desenlance fue su ingreso en el hospital por sobredosis de heroína. Tras pasar dos semanas muy duras logró recuperarse y ahora se encuentra en un centro de rehabilitación, donde se somete a un programa de desintoxicación.

En un principio se habló de que la droga que había tomado era heroína, sin embargo, se ha demostrado que fue fentanilo, un opiáceo 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina, según señala el portal «TMZ». Este fármaco tan potente fue el que acabó con la vida del cantante Prince en 2016, tal y como indicó un informe médico, pues el intérprete se lo administró así mismo causándole una sobredosis accidental.

Demi Lovato ha querido dirigirse a sus fans por medio de las redes sociales para agradecerles todo su apoyo. En ella se lamenta de no haber conseguido todavía superar sus problemas y promete «centrarse en el camino a la recuperación». «Nunca olvidaré el amor que me habéis mostrado y tengo ganas de que llegue el día en el que pueda decir que he superado este problema», termina la misiva.