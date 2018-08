Demi Lovato rompe su silencio tras su recaída: «Necesito tiempo para curarme» La cantante ha agredecido el apoyo mostrado por sus seguidores tras ser hospitalizada hace dos semanas por una sobredosis

ABC

Actualizado: 06/08/2018 08:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos semanas después de que saltar la noticia de su ingreso por una sobredosis, Demi Lovato ha querido dirigirse a sus fans a través de Instagram para agradecerles todo su apoyo. En una escueta publicación publicada en la madrugada del domingo, la cantante les ha prometido «seguir luchando» para recuperarse.

«Siempre he sido clara a la hora de hablar sobre mi viaje con la adicción», comienza la joven, «he aprendido que la enfermedad no es algo que desaparezca o se difumine con el paso del tiempo, sino algo que necesito seguir superando».

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

Lovato, que se lamenta de no haber conseguido todavía superar sus problemas, prosigue su carta dando «gracias a Dios por mantenerme viva y a salvo» para después agradecer a sus fans «todo el amor y el apoyo que habéis mostrado». «Vuestros pensamientos positivos y rezos me han ayudado a navegar a través de una época difícil. Ahora necesito tiempo para curarme y centrarme en mi camino a la recuperación. Nunca olvidaré el amor que me habéis mostrado y tengo ganas de que llegue el día en el que pueda decir que he superado este problema», termina la misiva.

La artista fue ingresada de urgencia hace casi dos semanas tras sufrir una sobredosis en su casa de Los Ángeles. Desde que saltara a la fama la mano de Disney en películas como «Camp Rock», Lovato nunca ha oculgado sus problemas con las drogas y el alcohol. De hecho, hace unos meses celebraba haber pasado seis años sobria.