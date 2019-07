Sandra Gago: «Mi familia apoyó a Feliciano desde el principio» La modelo se dará el «sí, quiero» con Feliciano López en el próximo mes de septiembre

Sandra Gago (23), como tantas otras veces, apareció del brazo de su prometido, el tenista Feliciano López (37), en un acto público de especial relumbrón: la presentación de la última colección de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro, en el seno de la Semana de la Moda de Madrid. Lo habitual es que la modelo, influencer y estudiante de Periodismo sea quien oficie de acompañante de su célebre pareja, más allá de la habitual ruta de torneos. Pero en esta ocasión la estrella era ella: Gago pisó con garbo la pasarela de Pedro del Hierro y, en primera fila, ahí estaba Feliciano, entusiasmado y feliz por ser él quien pasaba a un segundo plano.

La maniquí no es una recién llegada en el mundo de la moda, nadie que necesite las credenciales de «novia de...» para desfilar. De hecho, empezó a los 16 años. «Es un mundo que me ha nutrido muchísimo, pues me ha dado la oportunidad de ser independientey conocer mundo». Y el Periodismo, ¿en qué lugar queda? «A día de hoy no es que no me llame la atención, pero a corto plazo no me veo trabajando de ello», explica a ABC. Parece ser que su futuro pasa más por dedicarse a la organización de eventos que a entrar en una redacción.

Adaptación a la fama

Desde que en 2018 se conoció su relación con Feliciano López, de quien asegura estar enamorada por su honestidad y manera de tratarla, Gago ha pasado de ser una chica anónima a convertirse en la chica del momento: «Al principio te choca que la gente tenga cierta información sobre ti. No me lo tomé en ningún momento como un problema, pero es una situación que llegó a incomodarme. Con el paso del tiempo he aprendido a adaptarme». Al estar en el foco mediático, Sandra ha tenido que lidiar con diferentes opiniones y críticas. Sin embargo, confiesa que aunque en un principio tenía curiosidad por conocer la información que se publicaba sobre ella, ahora ha conseguido quitarle hierro: «Ahora intento no enterarme de lo que dicen o dejan de decir de mí, porque al final sé que no se puede gustar a todo el mundo».

Sandra Gago y Feliciano López - Juan Carlos Hidalgo

Sandra Gago y Feliciano, después de un año y medio de relación, han decidido consolidar su amor con una boda, que será la segunda para el tenista tras dar el «sí, quiero» a Alba Carrillo. Aunque muchos medios aseguran que la fecha del enlace será el próximo 20 de septiembre en Marbella, la maniquí únicamente confirma a ABC que sí tendrá lugar en ese mes y que la fecha concreta y la ubicación lo dará a conocer más adelante. En cuanto al estilismo que lucirá en el día más especial de su vida, Gago explica, que siendo fiel a su estilo, será un look poco recargado: «El vestido me lo ha diseñado la firma Jesús Peiró. Es una prenda muy yo, sencilla y clásica».

Y a pesar de que muchos han arremetido contra la pareja por llevarse 14 años de diferencia, sus familias no vieron ningún inconveniente en este aspecto: «Ambos padres, cuando ven a sus hijos felices, adoran a la otra persona ipso facto. Y la verdad es que nuestras familias apoyaron nuestra relación desde el principio». El único sueño que le falta por cumplir es el de convertirse en madre.