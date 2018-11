Samuel Eto'o, un padre ausente: así es su polémica relación con sus seis hijos El camerunés, que sigue en activo jugando al fútbol en Qatar, se enfrenta a una demanda de paternidad. No es la primera vez que tiene que acudir a los juzgados por temas de filiación

ABC

Actualizado: 08/11/2018 01:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esta semana, Samuel Eto'o ha vuelto a ser noticia por su vida privada más que por la profesional. Todavía jugador en activo en Qatar, el cementerio de elefantes de las estrellas del fútbol, el camerunés tendrá que responder a una demanda de paternidad interpuesta en el juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid. La madre de la supuesta hija de Eto'o busca así el reconocimiento para la joven, de 18 años.

La relación del exjugador del FC Barcelona con su descendencia es complicada. Este verano, la revista «Semana» entrevistaba a María Ángeles Pineda, madre del segundo hijo del camerunés. Pineda y Eto'o mantienen desde hace años una larga batalla judicial por la pensión alimenticia del niño. Según Pineda, el futbolista le debe unos 16.400 euros desde el mes de abril de 2018, cuando Eto'o dejó de pagar lo acordado (unos 900 euros y los gastos de escolarización del menor, así como los gastos extraordinarios).

«He aguantado carros y carretas para que padre e hijo pudieran verse, aunque solo fueran dos veces al año para que mi hijo nunca tenga un mal recuerdo de lo que su padre nos ha hecho en el pasado y por su bienestar. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad», narraba Pineda.

El hijo de la española y el camerunés tiene en la actualidad 16 años y su relación con su padre no es fácil. «El pasado mes de mayo se enfadó con él por una tontería y le dijo que se olvidara que tenía padre. Le ha bloqueado y le ha dejado tirado en el aeropuerto. Le prohibió la entrada en su casa. Debido a todo esto he decidido denunciarle. No quiero que mi hijo viva las mismas humillaciones que he sufrido yo con él. He hablado con toda su familia y sus trabajadores y no consigo nada. No puedo pagar ni el alquiler ni el colegio. Es un ricachón maleducado».

Pineda denunció que, como mucho, se han visto dos veces al año y que el futbolista nunca llama al niño. De hecho, no tienen su número de teléfono «porque no nos lo quiere dar. Eso sí, cuando se veían él subía fotos en las redes para que la gente vea lo buen padre que es».

Cuatro mujeres, seis hijos

De confirmarse la paternidad de Samuel Eto'o tras la nueva demanda, la joven de 18 años pasaría a ser la séptima hija reconocida del jugador. El camerunés tiene una hija con una mujer italiana, otros tres con su esposa, Georgette y dos hijos más, Junior y Soan. Tanto a la primera como a los dos últimos, según Pineda, Eto'o les pasa la correspondiente manutención.

En las redes sociales del jugador se pueden ver varias imágenes con sus hijos y con su mujer y los tres hijos del matrimonio, Sienna, Maelle y Lynn. Eto'o y la marfileña contrajeron matrimonio en 2014 en Milán, en un enlace íntimo en el ayuntamiento de Capiago Intimiamo, una localidad cercana al lago Como.