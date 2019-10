Sálvame El verdadero motivo por el que Chabelita no visita a su abuela, ingresada en el hospital Esta ausencia, sumada al conflicto familiar, está dando mucho de qué hablar

No corren buenos tiempos para la familia Pantoja, sobre todo desde que hace unos meses iniciaran su participación en diferentes realities de «Mediaset». Esta sobreexposición es sin duda clave para entender la guerra que mantiene enfrentada a Chabelita con Kiko Rivera, Isabel Pantoja e, incluso, Irene Rosales.

Pero todos estos problemas pasaban a un segundo plano cuando la madre de la tonadillera, Doña Ana, que presentaba desde hace meses en un delicado estado de salud, ingresaba de urgencia en el hospital tras sufrir un ictus, que se le replicó posteriormente ya en el centro médico. Actualmente sigue ingresada y sedada pero todo apunta a que está estable. «Está bien. Confío en que se recuperará y saldrá del hospital», contaba Anabel Pantoja en el plató de «Sálvame».

Desde hace seis días los ojos y, sobre todo, las cámaras están puestas en las puertas del hospital y cada movimiento de la familia se está analizando al detalle. Así, no ha pasado desapercibido que Isa Pi, una de las nietas de Doña Ana, no ha acudido a visitarla desde que sufriera el ictus.

Esta ausencia, sumada al conflicto familiar, ha dado mucho de qué hablar y, finalmente, la propia Anabel Pantoja se ha pronunciado al respecto y ha desvelado el verdadero motivo por el que no ha ido: «¿Qué hace allí si no tiene relación? Si yo no tengo una relación, ¿qué hago allí dentro de una habitación de cuatro metros?». Y es que, al parecer, hace ya tiempo que abuela y nieta están distanciadas. No obstante, sí considera que debería haber hablado con Isabel Pantoja: «Sí podría ponerse en contacto con su madre, a nivel si necesita algo».

La tonadillera, por su parte, ha cancelado todos sus compromisos para estar al lado de su madre en el centro médico, en el que también se han personado el resto de miembros de la familia: «Sus cuatro hijos están ahí sin moverse, principalmente mis tíos», contaba Anabel, al tiempo que aseguraba que Kiko ha estado allí «como un clavo con Irene».