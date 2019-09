Sálvame Toda la verdad sobre el origen de la guerra entre Rocío Carrasco, Antonio David y sus hijos Desde «Sálvame» aportan detalles desconocidos sobre el gran conflicto familiar

ABC Madrid Actualizado: 25/09/2019 00:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La (dividida) familia Flores-Carrasco se encuentra en el punto de mira nacional. Desde que falleciera Rocío Jurado, sus miembros se han separado en dos bandos y la heredera universal, Rocío Carrasco, no se habla ni con sus tíos ni con sus hermanos. Pero más allá de este conflicto, la hija de «la más grande» está guerra con su exmarido, Antonio David Flores, y sus hijos, Rocío y David Flores.

Un gran misterio rodea lo ocurrido entre ellos, pues lleven años sin ni si quiera hablarse, al tiempo que sus hijos mantienen una relación de lo mas cercana con su padre. Por ello, a raíz de la entrada de Antonio David en «Gran Hermano Vip», han surgido aún más cuestiones en torno a lo sucedido.

Ayer, desde el programa de «Sálvame» quisieron arrojar algo de luz sobre los acontecimientos que ya se conocían hasta la fecha y desvelaron algunos detalles extraídos del auto judicial de las demandas interpuestas por parte de Carrasco. Abordaron temas como el de la gran discusión que terminó con la ruptura de la relación madre hija y las entrevistas que Antonio David ofreció a diversas revistas y los presuntos daños psicológicos a Rocío Carrasco.

Fuerte altercado

Como ya se sabía, un fuerte altercado -en el que se llegó a las manos- fue el detonante que hizo estallar la relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Ahora se ha sabido que «la menor abordó a su madre y fue condenada por ese altercado». Posteriormente, la primogénita se fue a vivir con su padre, pero el juzgado estimó que el rechazo de la joven hacia su madre no era atribuible a Antonio David (algo que Rocío Carrasco ha tratado de demostrar de forma incansable).

Tal y como remarcaron algunos expertos desde el programa estrella de las tardes, Rocío Carrasco ha tratado de demostrar que su exmarido puso a sus hijos en su contra, e incluso testificó que un chófer presenció cómo Antonio David le hablaba mal de ella a su hija. Sin embargo, esta nunca propuso a este empleado como testigo y sostienen que «la justicia no ha visto causa suficiente para imputarle delito o falta».

Sustracción de menores

Rocío Carrasco acusa también a Antonio David de sustracción de menores por no dejar acudir a su hijo David a su boda con Fidel Albiac. Sin embargo, habría sido el joven quien decidió no acudir al enlace: «El menor no quería volver al domicilio materno y estaba próximo a la mayoría de edad». Según el informe que emitió el programa, su opinión se tuvo en cuenta y no se dio por válida la acusación.

Raquel Bollo también hizo una afirmación desconocida hasta el momento. Según sus palabras, Rocío Carrasco, en una ocasión, no acudió a recoger a su hijo al colegio, a pesar de que le tocaba estar con ella y fue Antonio David quien acudió a por él y. Pocos meses después tuvo lugar la ausencia de David en la boda de su madre.

«Después de la boda es cuando pone la denuncia, ¿por qué esperó tantos meses para denunciar?», se preguntaba Bollo. Y es que, según la abogada que habló en «Sálvame», muchas de las acusaciones de la hija de la de Chipiona se produjeron años después de que ocurrieran los hechos: «A la justicia le llama la atención porque esto puede responder a otras motivaciones».

Daños psicológicos

Mientras Rocío Carrasco guardaba silencio, Antonio David Flores concedió varias entrevistas en exclusiva tras romper su matrimonio y habló en numerosas ocasiones con la prensa. Ella alegó daños psicológicos pero nunca consiguió que el juez le diera la razón.

Según el informe del auto, el forense del juzgado consideró que no hay una causa directa en el comportamiento de él (a pesar de que le reprochan éticamente) y el estado psicológico de Carrasco. Consideran que hay otras causas que le han podido generar este estado.

Desde el programa, por su parte, insisten en que «la justicia le ha demostrado que no le va a dar la razón y tiene que utilizar otras tácticas» y creen que no le da razón «porque las denuncias son muy genéricas».