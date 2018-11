El retrato más íntimo del Príncipe Carlos a través de los ojos de sus hijos Con motivo del 70 cumpleaños del Príncipe Carlos, la cadena BBC emitirá un documental este noche sobre el hijo de la Reina Isabel II que incluye testimonios de sus más allegados y del propio Príncipe de Gales

Con motivo del 70 cumpleaños del Príncipe Carlos, la cadena BBC emitirá un documental este noche sobre el hijo de la Reina Isabel II que incluye testimonios de sus más allegados y del propio Príncipe de Gales. Así, durante el avance del programa ya se han podido ver algunos de los pensamientos que sus propios hijos, los Príncipes Guillermo y Harry, que han dibujado un perfil sobre cómo es realmente su padre en la intimidad.

El hijo mayor del Príncipe Carlos, el Duque de Cambridge, reveló en el documental que le gustaría que su padre pasara más tiempo con sus tres hijos -los Príncipes Jorge, Carlota y Luis- porque es un abuelo «fantástico» y agregó que, poder tenerlo más tiempo en su casa sería «maravilloso» para que juegue con los pequeños.

El hijo de Diana de Gales cree que su padre es adicto al trabajo. Asegura que se queda en el despacho hasta altas horas de la noche y que, incluso, se ha despertado en alguna ocasión a la mañana siguiente con todos los papeles pegados en la cara. Pese a admirarlo, el marido de Catalina de Cambridge prefiere seguir su propia senda: «Hay tantas cosas que admiro de mi padre: su ética de trabajo, sus pasiones... pero personalmente quiero ser mi propio hombre y tener mi propio estilo, mis propias pasiones y mis propios intereses, y hacer las cosas de manera ligeramente diferente».

Por su parte, Harry ha alabado que el Príncipe Carlos caminase con Meghan Markle hacia el altar después de que su padre, Thomas Markle, decidiese no hacerlo a pocos días de la boda. No dudó en llevarla del brazo por la iglesia y apoyarla en ese momento tan importante tanto para su hijo como para ella. «Le pedí que lo hiciera y creo que sabía que iba a hacerlo e inmediatamente dijo: 'Sí, por supuesto, haré lo que Meghan necesite, y estoy aquí para apoyarte'», dice el Príncipe Harry.

Su esposa, Camilla, la Duquesa de Cornualles, declaró que Carlos siempre sintió deseos de ayudar y admitió que él es «bastante impaciente», pues quiere que las cosas se hagan rápido. Y añade: «Se siente muy bien ayudando. Le gustaría salvar al mundo».

«Dentro de los parámetros constitucionales»

El Príncipe Carlos también ha participado en el documental y ha admitido que dejará de hablar de los asuntos que siempre ha defendido cuando sea Rey por considerar que, ser heredero al trono británico y jefe de Estado, son dos funciones distintas.

En el documental de la emisora británica, el hijo mayor de Isabel II dijo que «no es tan tonto» como para seguir pronunciándose como hasta ahora sobre ciertos asuntos al tiempo que es monarca. En el pasado fue centro de la polémica por hablar, muchas veces en tono crítico, sobre temas como la arquitectura o el medio ambiente. Aunque cuando sea Rey dejará de hacerlo, actuará dentro de los «parámetros constitucionales».

«He tratado de asegurar que todo lo que he hecho ha sido político no partidista, y creo que es vital recordar que solo hay espacio para un soberano a la vez, no dos. Así que no puedes ser el mismo que el soberano si eres el Príncipe de Gales o el heredero», dice.

Además, el Príncipe defendió en sus declaraciones trabajos que ha fomentado, como la organización «The Prince's Trust», que ayuda a jóvenes con escasos recursos a encontrar trabajo. «Si es entrometerse preocuparse sobre la precaria situación de las ciudades del interior del país como lo hice hace 40 años... y las condiciones en que la gente estaba viviendo. Si eso quiere decir entrometerse, entonces estoy orgulloso de eso», zanjó.

El documental muestra imágenes de sus actividades en su casa de Highgrove, en Gloucestershire (oeste de Inglaterra), donde se le ve recoger huevos y alimentar a sus gallinas, y cumpliendo compromisos oficiales, como una visita a la gran barrera de coral de Australia para resaltar el problema del cambio climático.