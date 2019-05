La nueva novia de Kiko Matamoros rompe su silencio La joven, además de expresar sus sentimientos, ha dedicado unas palabras a las exparejas de su novio

Marta López Álamo, la actual novia de Kiko Matamoros, por fin se ha pronunciado acerca de su relación. Desde que se conoció este romance, la joven pasó de persona anónima a convertirse en el foco de gran parte de los medios del corazón, pero ella se mostraba reacia a expresarse delante de las cámaras. Hasta ayer, que por primera vez quiso explicar su situación y dar su versión de los hechos.

La pareja, que cada día se muestra más en público, hizo el pasado fin de semana una escapada romántica al Algarve, evidenciando que su relación va en serio. Recién aterrizados del viaje, «Sálvame» interceptó a la influencer por las calles de Madrid para que diese sus primeras declaraciones en público.

Parece ser que los días en la costa portuguesa le han hecho recapacitar y volver con las ideas claras. Es por ello que por primera vez se mostraba una faceta de Marta López tranquila y segura de sí misma, pues cabe recordar que en sus primeras apariciones la joven se mostraba tensa y esquiva a la hora de contestar alguna de las preguntas que tuviesen algo que ver con su noviazgo, e incluso en un momento llegó a sufrir un ataque de ansiedad.

La «instagramer» contó al programa el amor que siente hacia el colaborador y lo feliz que está a su lado: «Lo que me ha enamorado de él es todo él. Me encanta Kiko. Es un hombre inteligente, culto. Cuando le conocí, surgió, ¡y aquí estamos! », confesó.

Marta López no sólo ha hecho declaraciones sobre su situación sentimental, tampoco se ha ha cortado a la hora de hablar de las exparejas de su novio. De Makoke dijo que le parece una mujer divina, sin embargo Cristina Pujol no ha tenido la misma suerte: «Yo no soy tonta y si me sintiera utilizada por Kiko o por cualquier persona no estaría con ella. Estoy con él por cómo me trata, por cómo es conmigo», expresó de manera contundente en defensa a los continuos ataques que recibe por parte de la modelo.

Por último, la joven también se ha pronunciado sobre su familia. Ha reconocido que sus padres se sorprendieron al conocer la noticia, pero que en todo momento se ha visto apoyada por ellos.