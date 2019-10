El motivo por el que Rocío Flores no desvela el conflicto con su madre Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila Ortega, se pronuncia en una entrevista sobre la guerra familiar

ABC Madrid Actualizado: 16/10/2019 17:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tal vez la pregunta que más veces escucha Rocío Flores en sus apariciones públicas sea: «¿Qué pasó con tú madre»?. Y es que Rocío Carrasco y su hija no se hablan desde hace años y, aunque se rumorea que el detonante fue una gran pelea en la que llegaron a las manos, lo cierto es que ningún miembro de la familia ha hablado sobre el tema. Como respuesta, siempre un silencio sepulcral que no hace sino incrementar el interés sobre esta cuestión.

Con la entrada de Antonio David Flores, exmarido de la hija de Rocío Jurado, en «Gran Hermano Vip», la cuestión vuelve a estar a la orden del día y son muchos los que intentan arrojar algo de luz sobre el motivo que habría llevado a madre e hija a cortar por completo su relación. Pero si hay alguien que conoce de verdad lo que pasó es la familia y su entorno más cercano.

Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila Ortega, tía de Rocío Flores, conoce de primera mano la guerra familiar pues, hasta el pasado verano, era un miembro más de la familia. El televisivo acaba de salir de la casa de Guadalix de la Sierra y ha concedido una entrevista en exclusiva en la que no ha podido evitar las preguntas relacionadas con el tema.

El novio de Sofía Suescun dejó claro en plató que no iba contar nada, un silencio que Rocío Flores agradeció entre lágrimas. «Para ella es un tema muy delicado, no soy la persona indicada para contarlo», dice en la entrevista, al tiempo que saca la cara por el ex Guardia Civil en la batalla contra su mujer: «Me siento cómplice con una persona que saca una familia adelante a pesar de las dificultades».

Pero el extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» sí ha confesado el verdadero motivo por el que la joven se mantiene tan firme a la hora de contar qué provocó su enfrentamiento: «Si Rocío no da el paso de contar lo que ha vivido es porque espera que su madre dé el paso y la llame. Sabe que si habla nunca lo va a dar. Es triste pero es así».

Y es que, después de la polémica ruptura con Gloria Camila y el conflicto posterior con José Ortega Cano, el padre de la joven, muchos esperaban que Kiko traicionara a la familia contando lo que sabe, pues podría ganar mucho dinero: «No soy así, aunque Ortega Cano diga que soy un desgraciado. En los cuatro años que ha durado mi relación con Gloria Camila, Rocío ha estado en mi casa con nosotros como una hermana. Le tengo un cariño tremendo y a su hermano también».