A la luz los mensajes enviados desde el móvil hackeado de Belén Esteban La «princesa del pueblo» sufrió un hackeo en su móvil y se le borró la aplicación de Whatsapp

«Me han hackeado el Whatsapp, si alguien recibe un mensaje mío no soy yo», escribía en su perfil de Instagram Belén Esteban a las pocas horas de su boda con Miguel Marcos. De esta forma confirmaba la noticia que el domingo por la mañana daba en exclusiva María Patiño a través de su programa «Socialité», desde donde aseguró que la «princesa del pueblo» había sufrido un hackeo en su móvil y se le había borrado la aplicación de Whatsapp -entre otras-.

Mientras que Belén Esteban no podía acceder a los mensajes de su móvil, este enviaba whatsapps a algunos de sus contactos sin ningún tipo de sentido. Entre los afectados, además de Patiño, se encontraban Víctor Sandoval y Antonio Rossí. Este último enseñado la supuesta conversación con la colaboradora a través del espacio televisivo en el que participa, «El Programa de Ana Rosa»: «A las 12 de la mañana del día siguiente recibí unos mensajes de Belén con faltas de ortografía», explicó antes de mostrarlo a cámara: «gracias antonio por todo si bueno se lio bastante la cosa no quisimos. mas jaleos. Y luego lo que paso con olga y sara en fin lo principal que todo salio bien lo de los camareros lo mirare esta semana un beso y gracias a ti por todo», comienza diciendo el mensaje. Ante lo cual Rossi le pregunta quiénes son Olga y Sara: «ya te contare antonio. Una pregunta porque yo no entiendo mucho de manejar el instagram podrías pasarme el insta de sara que quiero mandarle un mensaje y ya te contare que paso un beso y gracias por todo ati», le responde supuestamente Belén Esteban.

Telecinco

Tras conocer el hackeo, «la princesa del pueblo» decidió acceder a la policía para denunciar el robo de la intimidad. «Interpuesta denuncia ante la Guardia Civil por la usurpación de mi identidad en mi tlf», escribió la televisiva a través de su perfil de Instagram.