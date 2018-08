Meghan Markle y el sujetador de encaje que revoluciona las redes

Este fin de semana, Meghan Markle asistía a una boda junto al Príncipe Harry de un íntimo amigo del duque de Sussex. Además, cumplía 37 años, su primer cumpleaños formando parte de la Familia Real británica convirtiéndola en el blanco de todas las miradas.

I see London, I see France, I see Meghan's ...well, not underpants but just as embarrassing a moment. I suppose the good news is that she did wear a lovely lace bra. pic.twitter.com/edNevO0Kly