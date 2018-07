El Príncipe Harry habla por primera vez de su relación con Camila de Cornualles: «No es una madrastra malvada» Con el paso del tiempo, la esposa del Príncipe Carlos se ha ganado el afecto del pueblo británico hasta convertirse en un miembro muy querido dentro de la Familia Real Británica

ABC

La esposa del Príncipe Carlos ha sido conocida en tres ocasiones diferentes. La primera cuando era la joven Camila Shand, novia debutante del Príncipe con tan solo 23 años, al que conoció en un partido de polo en 1970. La segunda cuando contrajo matrimonio con Andrew Parker-Bowles. Fue Camila Parker-Bowles durante 32 años, esposa y madre, y más tarde la amante del Príncipe Carlos, menospreciada por el pueblo británico. La tercera y última como duquesa de Cornualles, cuando la pareja consiguió la bendición de la Reina Isabel II y de la sociedad, y se dieron el «sí quiero». El nueve de abril de 2005 Camila dejó de ser la eterna amante de Carlos de Inglaterra para convertirse en su segunda esposa. La boda se desarrolló sin excesivo esplendor y algunos analistas llegaron a afirmar que la monarquía inglesa se «avergonzaba» de este enlace que suponía la culminación de una historia de amor de más de 35 años.

Con el paso del tiempo, Camila se ha ganado el afecto del pueblo británico hasta convertirse en un miembro muy querido dentro de la Familia Real Británica. Esta semana el hijo pequeño del Príncipe Carlos, el Píncipe Harry, ha hablado por primera vez de la magnífica relación que mantiene con su madrastra.

Mediante una entrevista con su biógrafa, la periodista Angela Levin, el príncipe habló sobre su relación con la duquesa de Cornualles: «Ella siempre ha sido muy cercana con Guillermo y conmigo. No es una madrastra malvada», aseguró el duque de Sussex. «Hay que tener en cuenta la situación de la que venía. Que nadie sienta pena por Guillermo y por mí. Es una mujer maravillosa y ha hecho muy, pero que muy feliz a nuestro padre, que es lo que más importante. Guillermo y yo la queremos mucho», finalizó el nieto de la Reina Isabel II. Una buenísima relación que se pudo comprobar por última vez durante el enlace del príncipe con Meghan Markle.

Camila Parker hablando con Megan Markle y el Príncipe Harry - GTRES

El libro «Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life» asegura que la relación del Príncipe Carlos II y Diana de Gales fue buena de 1981 hasta 1984, año en el que nació su primer hijo, Guillermo. Sin embargo, y según afirma el documento, los problemas empezaron con durante el embarazo de su segundo hijo, cuando el duque de Cornualles reinició su relación con Camila Parker, casada en ese momento con Andrews Parkes.

Según explican, la Princesa Diana se obsesionó de tal manera con Camila que llegó a romper el protocolo real para conceder una entrevista con la BBC en la que aseguraba que: «Éramos tres en nuestro matrimonio; estaba demasiado lleno».