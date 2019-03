Meghan Markle vuelve a desafiar al protocolo de Buckingham La mujer del Príncipe Harry volverá a celebrar una «Baby Shower», esta vez en Londres

Meghan de Sussex ha vuelto a dejar constancia del grado de independencia que ha alcanzado dentro de la Familia Real Británica. Si bien hace unos meses generaba una gran polémica al marcharse a Nueva York a celebrar un carísimo «Baby Shower» (fiesta para dar la bienvenida a su bebé), ahora se ha conocido que volverá a hacer la misma fiesta en Londres.

Este tipo de celebraciones no está del todo bien vista por Buckingham ya que allí esto está catalogado como innecesario. El motivo son los regalos que recibirán los futuros «papás», la duquesa de Sussex y el Príncipe Harry, pues se considera que ya tienen todo lo que necesitan de cara al nacimiento de su hijo.

Así pues, Meghan celebrará no una, sino dos «Baby Swower». En esta ocasión, a diferencia del anterior, su esposo estará presente, aunque esta no es la asistencia más destacada. Y es que, tras los rumores de distanciamiento entre las duquesas, hay gran expectación por el reencuentro con Catalina de Cambridge, que no acudió a la anterior fiesta.

Aún no han trascendido, eso sí, ni el lugar ni la fecha en que tendrá lugar. Tal y como recoge «Vanitatis», algunos medios británicos apuntan a que los lugares con más «papeletas» son los locales socios de «Soho House», pues su director, Markus Anderson, es gran amigo de Meghan.