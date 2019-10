La madre de Isabel Pantoja, Doña Ana, recibe el alta hospitalaria La matriarca fue ingresada hace unas semanas tras sufrir un ictus que se le replicó posteriormente en el centro médico

Están siendo unos meses complicados para Isabel Pantoja. Tras su paso por «Supervivientes», la tonadillera ha visto cómo estallaba la guerra entre sus hijos, un enfrentamiento que ha terminado afectando a toda la familia. Pero, sin duda, el reciente bache de salud de su madre, Doña Ana, ha sido el golpe más duro para ella.

La matriarca fue ingresada hace unas semanas tras sufrir un ictus que se le replicó posteriormente en el centro médico. Tras unas semanas de angustia y preocupación en las que la abuela de Kiko Rivera estuvo sedada aunque estable, ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra de vuelta en Cantora, donde estará controlada por sus hijos bajo las recomendaciones del médico.

«Podemos confirmar que la ambulancia que ha visto Lucía (reportera) y otros compañeros es la que lleva a Doña Ana desde el hospital de Jerez donde ha estado ingresada hasta Cantora», adelantaban desde el programa «Cazamariposas». Noticia que confirma también «Lecturas», que publica las imágenes del vehículo llegando al domicilio familiar.

Isabel Pantoja, junto a su madre, en el año 1990

Tras 11 días ingresada en el hospital, durante los que sus seres queridos no se han separado de su lado, Doña Ana continuará con su recuperación en casa. Finalmente, se han cumplido los deseos de su familia y los pronósticos de Anabel Pantoja, que daba hace unos días en «Sálvame» la última hora sobre su estado de salud: «Está bien. Confío en que se recuperará y saldrá del hospital».

Más polémicas

Desde que fuera ingresada, todos los ojos han estado puestos en las puertas del hospital, y se ha analizado al detalle quién acudía a visitar a Doña Ana. Por eso, no pasó inadvertida la ausencia de Chabelita que, sumada al conflicto familiar, ha dado mucho de qué hablar. Finalmente, la propia Anabel Pantoja se pronunciaba al respecto y desvelaba el verdadero motivo por el que fue a visitarla: «¿Qué hace allí si no tiene relación? Si yo no tengo una relación, ¿qué hago allí dentro de una habitación de cuatro metros?». Y es que, al parecer, hace ya tiempo que abuela y nieta están distanciadas.