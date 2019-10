Isabel Pantoja «fulmina» a Chabelita con una inesperada contestación Chabelita decidió llamar a su madre, a pesar de que no fue al hospital a visitar a su abuela para no empeorar la situación

ABC Madrid Actualizado: 16/10/2019 02:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La relación entre Isabel Pantoja y su hija, Chabelita, se encuentra en su momento más tenso. Madre e hija siempre han tenido sus diferencias, pero desde la entrada de la tonadillera en «Supervivientes» y, en general, en la televisión, el enfrentamiento se ha recrudecido hasta el punto de dejar de hablarse.

El supuesto chantaje por parte de Isa Pi a su hermano y su cuñada, amenazando con hacer pública una presunta infidelidad por parte del Dj, fue solo la gota que colmó el vaso. Pero el conflicto pasó a un segundo plano hace unos días cuando la madre de la artista, Doña Ana, era ingresada de urgencia tras sufrir dos ictus. No obstante, pertenecer al «clan Pantoja» supone estar siempre en el centro del foco mediático, por lo que pronto volvió a estallar la polémica.

En este caso, fue el resultado de la ausencia de Chabelita en el hospital, hasta donde no se desplazó para visitar a su abuela. Su hermano, Kiko Rivera, tampoco acudió, pero la propia Isabel Pantoja salió en defensa de este y aseguró que había estado en todo momento pendiente de su progenitora. Pero hizo no lo mismo con su hija, con quien estaba ya enfrentada.

Fue entonces cuando empezaron a surgir las dudas sobre el punto en el que se encuentra realmente la situación familiar, y entonces Anabel Pantoja explicó que Isa Pantoja no considera a Doña Ana su abuela: «¿Qué hace allí si no tiene relación? Si yo no tengo una relación, ¿qué hago allí dentro de una habitación de cuatro metros?». No obstante, sí considera que debería haber hablado con Isabel Pantoja: «Sí podría ponerse en contacto con su madre, a nivel si necesita algo».

Chabelita finalmente decidió llamar a su madre, a pesar de que no fue al hospital para no empeorar la situación con la familia, y que se tomaran su presencia como una provocación. Durante la conversación telefónica, la tonadillera estaba muy «alterada», tal y como contó su hija, pero consiguieron llegar a un acuerdo y ambas decidieron que lo mejor era que no acudiera al centro médico.

La novia de Asraf Beno no quiso dar más detalles sobre la llamada, pero sí lo han hecho desde el «Programa de Ana Rosa», desde el que aseguran que Isabel Pantoja fue muy cortante con su hija cuando esta le preguntó por el estado de salud de Doña Ana. «No tengo por qué darte explicaciones», fue la fulminante respuesta de la artista, según desvela Paloma García Pelayo.