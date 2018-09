Instagram Tamara Gorro posa completamente desnuda «porque quiero» Esta semana la presentadora volvía a ser noticia después de revelar todos sus retoques estéticos

Esta semana Tamara Gorro volvía a ser noticia después de revelar todos sus retoques estéticos: «¿Me he pinchado la cara? La respuesta es sí. Cuando empecé en la tele tenía 19 años. La boca me la veía un poco de periquito. Yo quería aumentármela un poquito», explicó. También recordó su operación estética más conocida, su aumento de pecho. «Yo tenía un complejo, con el tema del pecho lo pasaba realmente mal. A pesar de que me he operado el pecho, no me voy a cambiar las prótesis. Voy anualmente a una revisión y desde los 18 años que me operé hasta los 31 que tengo ahora me dicen que todo va estupendamente. No me gustaría cambiarlas porque me dolieron mucho», confiesa.

La televisiva ha aprovechado el tirón mediático para publicar una imagen en su perfil de Intagram en la que se le puede ver completamente desnuda en lo alto de una montaña: «Mujer en libertad. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre», sentenciaba junto a la imagen.

Este verano, Instagram se ha llenado de fotografías de celebridades semi o íntegramente desnudas. Se ha podido ver a Úrsula Corberó, Alessandra Ambrosio o Alba Carrillo, entre otras, en posiciones sugerentes y «looks» inisuantes que poco dejan a la imaginación. Y es que parece, que es la tendencia del momento entre las famosas.