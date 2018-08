Instagram Khloé Kardashian luce orgullosa a su hija La mediana de las Kardashian deja conocer como se encuentra su pequeña cada poco tiempo para que todos sus seguidores vean cómo crece

El clan Kardashian nunca ha tenido problemas para exponer lo más profundo de su intimidad. Tal es el nivel, que tuvieron su propio reality con el que alcanzaron la fama a base de exponer toda su vida en la pequeña pantalla: «Keeping up with the Kardashian».

Después de la serie, aunque no en la misma medida, las hermanas continúan exponiéndose sin pudor alguno, una de la manera es con sus hijas, ninguna de ellas privatiza mostrar lo graciosas que están sus pequeñas y cómo van creciendo.

La última en tener a su primer bebé fue Khloé Kardashian, la pequeña después de Kim y kourtney. La joven dio a luz el 12 de abril de este año, y no fue hasta que la niña cumplió un mes cuando la sacó por primera vez en su cuenta social.

La pequeña, a la que decidieron llamar True tiene muchos rasgos de su padre y ya apunta maneras como modelo igual que el resto de la familia. Será sin duda una futura estrella que se disputará la fama con su madre.

💕Happy One Month True 💕 Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 12 May, 2018 a las 5:37 PDT

Durmiendo, con su madre, disfrutando del sol, vestida de princesa o siendo el conejito de indias, para probar los filtros de Snapchat, posa la pequeña True con gestos muy graciosos que ha enamorado a todos los seguidores de Khloé.

Con solo cuatro meses el bebé ocupa gran parte del Instagram de Khloé, y no es para extrañar ya que está más que enamorada de su hija y se siente muy orgullosa. Los usuarios de Instagram echan de menos a la niña cuando su madre no sube alguna publicación de cómo se encuentra.

A pesar de todas las fotos que sube de True, Khloé lleva tiempo sin subir fotos con Tristan Thompson, padre de True y pareja de la pequeña de las Kardashian. Antes del nacimiento del bebé las habladurías dieron voz a una posible infidelidad del jugador de baloncesto que empeoró la relación. Además de no haber fotos ni en el Instagram de Khloé ni en el de Tristan, durante el 21 cumpleaños de Kylie Jenner, el pasado 10 de agosto, no se le vio junto a Khloé posando ni formando parte del mural que regalaron a la pequeña Jenner donde salían todas los miembros de la familia.