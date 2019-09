El futuro incierto de Antonio David Flores La Fiscalía solicita tres años años de cárcel para el exmarido de Rocío Carrasco por un supuesto delito de alzamiento de bienes

Antonio David Flores no está viviendo su mejor momento personal. Hace ya varios años, concretamente desde 1999, que mantiene una guerra abierta con su exmujer, Rocío Carrasco. Desde que el matrimonio se divorció las polémicas entre ellos no han cesado en ningún momento.

El primer enfrentamiento de la expareja surgió a raíz de la lucha por la custodia de los dos hijos que tienen en común, Rocío y David. Desde entonces, las batallas entre ellos no dejaron de sucederse, tanto es así, que la hija de Rocío Jurado interpuso una demanda contra el colaborador de televisión por maltrato psicológico continuado, que ya está archivada, y otra por alzamiento de bienes.

Desde que ambos pusieron fin a su matrimonio, lo único que les une son los procesos judiciales a los que se enfrentan. Ahora, la disputa que más quebradero de cabeza está dando a Antonio David Flores es la del presunto delito de alzamiento de bienes. El origen de este conflicto se originó en septiembre del pasado año 2017, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas envió a Antonio David a juicio, después de considerar que había «suficientes indicios» para demostrar que presuntamente podría haber engañado a la justicia al declararse insolvente en 2012, por lo que no será archivado del asunto.

Ahora, según expusieron el pasado miércoles en «El Programa de Ana Rosa», la Fiscalía solicita tres años de prisión para Antonio David Flores, además de una multa de doce euros diarios durante 20 meses.

Por el momento no hay una fecha establecida para el juicio, por lo que habrá que esperar a conocer la decisión del juez. Pero si algo se saca en claro de todo esto es que a pesar de los 20 años que llevan divorciados, el ex guardia civil y Rocío Carrasco no están dispuestos a zanjar sus problemas.