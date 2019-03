La obsesión de Alba Carrillo por los deportistas La modelo inicia una nueva aventura amorosa con el portero titular del Real Madrid, Thibaut Courtois

No se puede negar que Alba Carrillo (32 años)siente cierta predilección por los deportistas. Parece que van de la mano. La modelo madrileña es toda una experta en «coleccionar» relaciones con hombres de este mundillo. Primero llegó a su vida, el expiloto de motociclismo Fonsi Nieto, ahora felizmente casado con Marta Castro.

Fue en el año 2010 cuando una jovencísima Alba Carrillo, aún un rostro bastante desconocido en los medios de comunicación, conocía al expiloto. Mismo año en el que Fonsi Nieto dejaba los ciucuitos de motociclismo para expandir su curriculum y adentrarse en el mundo de la música. Tan solo doce meses después nacía el único hijo de la modelo, Lucas. Sin embargo, la felicidad de la pareja que, por aquella época ya posaba por todos los photocalls, no duró mucho. En 2012, pusieron fin a su relación. ¿El motivo? Según apuntaba la colaboradora de televisión en su momento, fue la soledad al estar tanto tiempo separada del artista por su trabajo como Dj.

Fonsi Nieto y Alba Carrillo

Hasta el pasado año mantuvieron una relación de lo más cordial, pero todo se vino abajo por la aparición del menor que comparten en la televisión. Carrillo regresaba de Honduras tras su participación en el programa «Supervivientes» de Telecinco y su madre quiso dar una sorpresa a su hija. Aunque no se vio en ningún momento al menor en la pantalla del televisor, a Fonsi Nieto no le hizo ninguna gracia. Aseguraba que no tenía permiso de llevarlo. Esto desencadenó una guerra mediática y hasta judicial, pues la intención de Fonsi es conseguir la custodia de su hijo.

Un matrimonio polémico

Corría el año 2012, tan solo unos meses de su ruptura con Nieto, cuando Alba Carrillo volvía a intentarlo con otro deportista, aunque en esta ocasión se trataba de un tenista. Feliciano López sin duda fue el gran revés de su vida, pues la cosa terminó bastante mal para ambos. Tres años más tarde de conocerse decidieron pasar por el altar para poner el broche de oro a su amor, concretamente el 17 de julio de 2017.

No pasó ni un año cuando se hacía público su divorcio y Alba Carrillo protagonizaba la portada de «¡Hola!» que quedará para el recuerdo: «Feliciano López me dejó de forma fría y distante». Su separación copó cientos de titulares. No había quien cesase las declaraciones de la modelo tanto en la prensa escrita como en la televisión. Terminaron en los juzgados por temas económicos.

Tras él, Carrillo se centró más en su carrera televisiva que en los hombres. Tuvo que pasar algún tiempo para que encontrase de nuevo el amor de la mano de David Vallespín, el ingeniero aeronáutico del que se enamoró perdidamente y con el que rompió su «patrón». Dejar de lado a los deportistas tampoco le salió bien. El pasado mes de agosto, tras dos años de relación, pusieron fin a su relación.

Alba Carrillo y David Vallespín

Ahora la modelo, reconvertida en estudiante universitaria con su carrera de criminología, ha rehecho de nuevo su vida con otro deportista. Se trata del portero titular del Real Madrid, Thibaut Courtois, al que conoció la pasada Navidad. Por el momento nada serio, según ha confirmado ella misma, pero puede que este se convierta en su deportista definitivo.