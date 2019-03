Thibaut Courtois se niega a posar junto a Alba Carrillo El portero tuvo un encontronazo con un paparazi a la salida del colegio de su hija

Esta semana un reportero gráfico de una agencia de noticias sufrió un altercado con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, mientras intentaba hacerle unas fotografías a él y a su hija a la salida del colegio de esta a las afueras de Madrid. El vehículo del paparazi sufrió un desperfecto en la luna como consecuencia de un cono que Courtois arrojó sobre el mismo. No hubo agresión física tal y como explican a este periódico fuentes presenciales. Las mismas que cuentan que la Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos aunque finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo tras interponer una denuncia que no ha sido ratificada por parte del fotógrafo.

Lo que no se ha contado es cómo el portero se hizo con el móvil del fotógrafo y le llamó para que acudiera a su casa y así llegar a un acuerdo. Este le ofreció dinero para subsanar la avería, pero el gráfico prefería como moneda de cambio un posado consentido de este con la modelo Alba Carrillo, en días posteriores. Ahí es cuando Courtois asegura al reportero gráfico «Alba ha venido aquí una vez, y yo he ido otra a su casa. Hemos salido a cenar que fue cuando nos hicieron las fotos y ya está. Pero visto lo visto, no creo que vuelvas vernos juntos», palabras textuales del portero. Estas contundentes declaraciones publicadas por «Cotilleo», medio que adquirió la información a través de una agencia corrieron como la pólvora. Muchos esperaban que la modelo se pronunciara al respecto en el programa «Ya es mediodía» de Telecinco donde colabora pero esta no acudió ayer y tampoco dijo nada al respecto en sus redes sociales. Consultada por este periódico, declina hacer cualquier tipo de declaración y nos remite al portero para que sea él mismo quien nos aclare sus palabras. Puestos en contacto con Courtois da la callada por respuesta y no responde.

Courtois, en el partido contra el Ajax - AFP

También es cierto que la modelo no habló de noviazgo en ningún momento y prefirió ser cauta cuando salieron las imágenes de ambos publicadas en la portada de la revista «Semana». «Nos estamos conociendo (sentimentalmente hablando), me gusta, es un hombre maravilloso y muy interesante y me gusta mucho hablar con él, aunque eso no significa que tengamos nada serio», explicó en el espacio presentado por Sonsoles Ónega.

Alba no quería que este affaire fuese tan mediático como lo han sido sus otras relaciones: «Yo he cometido muchos errores de cara a la esfera pública y ahora quiero que mi vida siga otro rumbo. Voy a seguir siendo igual de espontánea pero sé que valgo más que para hablar de mis relaciones personales y voy a demostrarlo», reflexionó.

Courtois está sobrepasado por la expectación mediática. Acostumbrado solo a la prensa deportiva, en los últimos días ha tenido que lidiar con varias ex despechadas que han aprovechado el tirón mediático de la situación para salir a la luz en busca de fama.