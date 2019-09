La diseñadora de joyas y gurú espiritual que habría conquistado a Brad Pitt

El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie marcó un antes y un después para sus fans. Consolidados como una de las parejas más estables dentro del panorama de Hollywood, los actores sorprendían no solo por su separación, sino por las mutuas acusaciones posteriores protagonizadas por el alcohol y la mala relación con su hijo mayor.

Tres años han pasado ya desde entonces y, con una seria batalla judicial a las espaldas, parece que los protagonistas de «Sr. y Sra. Smith» ya han pasado página. Así, son muchos los que, aprovechando cada acercamiento del intérprete con alguna mujer, ya anunciaban a los cuatro vientos una nueva relación de uno de los solteros más codiciados.

y’all heard about Brad Pitt’s “spiritual healer” Sat Hari Khalsa? what are your thoughts? pic.twitter.com/SvXhddGG9p